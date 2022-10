La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México le pidió a los hinchas que viajen a Qatar para la Copa del Mundo que no utilicen las míticas máscaras de lucha libre en las tribunas para acatar las políticas del país asiático. Según el comunicó el SRE, el Comité Organizador del Mundial "no permite el uso de las máscaras" en las gradas, por lo que, si bien no ha prohibido su posesión, recomendó a los aficionados que presencien los encuentros que no se las coloquen. En el fútbol local, los hinchas utilizan las máscaras de lucha libre como un distintivo, ya que este deporte espectáculo es un estilo de vida y cultura por lo que estar enmascarados como El Santo, Blue Demon o Rey Mysterio es un orgullo para los hinchas del "Tri". Sin embargo, desde la organización de la Copa del Mundo aseguraron que no existe ninguna prohibición sobre el uso de máscaras, por lo que los hinchas pueden colocárselas dentro de las tribunas durante los partidos sin ningún inconveniente. "No se ha establecido ni se ha comunicado ninguna política que diga que los hinchas no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país", fue el comunicado del Comité Organizador. Miles de hinchas estarán presentes el 22 de noviembre, cuando México tenga su partido de estreno contra Polonia en el Grupo C que comparte con Argentina y Arabia Saudita. FIG/AMR NA