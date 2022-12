El gobierno de Irán planea bloquear las cuentas bancarias de aquella mujeres que no usen el velo (hiyab), luego de la protestas originadas por la muerte de una joven, quien no llevaba puesto correctamente ese elemento. Esta iniciativa formaría parte de una nueva normativa acerca de los códigos de vestimenta en el país persa, reveló este martes un diputado y clérigo. El diputado del Parlamento nacional Hosein Yalalí dio algunas pistas acerca de los planes de las autoridades tras el anuncio de la disolución de la Policía de la moral, que no parece que vayan a relajar las políticas de vestimenta, tal y como muchos esperaban. "Es posible notificar a las personas que no usan el hiyab a través de mensajes de texto y urgirles a que respeten las leyes", explicó el diputado y clérigo al diario Shargh, acerca de la nueva normativa. Si tras esa notificación la mujer sigue sin usar el velo se pasará a la "etapa de la advertencia", que no explicó en qué consiste, y finalmente a la del castigo. Es posible que la cuenta bancaria de la persona sin velo sea bloqueada, indicó Yalalí, que forma parte de la Comisión de Cultura del Parlamento. Irán vive protestas desde la muerte de Mahsa Amini, a fines de septiembre, tras haber sido detenida por la Policía de la Moral por no llevar bien puesto el velo islámico, y desde entonces esa fuerza ha desaparecido de las calles del país. En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que once personas han sido condenadas a muerte. MAC/GAM NA