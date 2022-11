El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere interrogar al exvicepresidente Mike Pence como testigo en la investigación sobre el papel del mandatario Donald Trump durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, tras no reconocer su derrota en las elecciones de 2020 informó hoy la prensa local

Pence estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia y brindar su testimonio, según fuentes cercanas al caso citadas por la televisora CNN.

Esa solicitud se habría efectuado antes del nombramiento de Jack Smith como fiscal especial para la supervisión de las investigaciones a Trump, una de ellas precisamente por su rol en aquel día de enero en el que sus simpatizantes trataron de frenar la consagración por parte del Congreso de Joe Biden como presidente electo.

Pence contó recientemente que Trump le reprochó su oposición a un plan para poner en duda los resultados de las elecciones de 2020 y le dijo que sería recordado como "un cobarde", según un extracto de su nuevo libro.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU sancionó a más funcionarios iraníes por la represión de las protestas

Sin embargo, últimamente Pence, que si bien tildó el asalto al Capitolio como "el día más difícil" de su vida pública, rechazó la posibilidad de testificar ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso.

El 13 de este mes, en una entrevista con la televisora ABC, Pence volvió a referirse a lo ocurrido durante la toma al Capitolio, fecha en la que se concretó su ruptura política con Trump.

"Él me puso en riesgo a mi, a mi familia y a todas las personas que se encontraban dentro del Capitolio", se le escucha decir a Pence en un adelanto de la entrevista publicado el domingo pasado. El resto de la conversación se verá esta noche.

El 6 de enero de 2021, el Congreso iba a oficializar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

MIRÁ TAMBIÉN Turquía sigue bombardeando Siria, decidida a proteger su frontera

Pero para el entonces presidente Trump y muchos de sus seguidores aquel día se convirtió en su última oportunidad de desconocer los resultados electorales -de los que hasta hoy muchos descreen-, y Pence era su figura fuerte para que esto ocurriera, ya que como vicepresidente era el presidente del Senado y quien podía no reconocer los votos.

Pero Pence no lo hizo, pasando de aliado a enemigo público número uno de Trump.

"Mike Pence no tiene el coraje de hacer lo que es necesario para proteger al país y la constitución", escribía Trump en la red social Twitter mientras una turba intentaba tomarse el Capitolio.

Consultado sobre ese tweet el ex vicepresidente contó el contexto en el que lo leyó.

"Me enojó mucho leer eso, pero me di vuelta y le dije a mi hija, que se encontraba junto a mi, que no requiere coraje quebrar la ley, sino que requiere coraje hacer lo correcto dentro de la ley", relató Pence. (Télam)