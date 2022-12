El gobierno de Chile instó hoy a los partidos políticos a acelerar el acuerdo que permita abrir un nuevo proceso constituyente, que espera que se defina esta semana, para dar certeza a los chilenos.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, pidió en conferencia de prensa apurar la discusión entre los líderes de los partidos, además de emplazar a la oposición a que alineen sus posturas para “derivar en un entendimiento”.

“La verdad es que, como lo ha dicho el presidente (Gabriel Boric), la ciudadanía necesita más certezas y esas certezas tienen cierto grado de sentido de urgencia y esperamos que sea una semana clave en ese sentido”, indicó Vallejo.

La funcionaria reiteró el apuro con que se debe definir el acuerdo, puesto que eso fue lo pactado entre los diferentes actores políticos tras el triunfo del rechazo al texto elaborado por la Asamblea Constituyente en el plebiscito del 4 de septiembre.

En esa línea, los partidos del oficialismo y la oposición podrían llegar a un acuerdo por una nueva constitución esta semana, tras meses de discusión, con el órgano que estaría encargado de la redacción del texto como último tema a definir.

La coalición opositora de derecha Chile Vamos presentó hace unos días una propuesta, que consiste en crear un órgano redactor de 100 personas, 50 expertos elegidos por el Congreso y 50 ciudadanos elegidos por votación popular, con la idea de evitar el mecanismo usado para el texto rechazado el 4 de septiembre.

Chile Vamos explicó que los integrantes del comité de expertos “deberán ser personas de reconocida experticia en asuntos públicos, constitucionales e institucionales” y agregó que esas personas no pueden ser exconvencionales constituyentes ni parlamentarios en ejercicio.

Por su parte, los partidos del oficialismo y cercanos al gobierno definieron desde un inicio que el órgano que redacte la nueva constitución sea 100% electo por votación popular, al igual que el último borrador rechazado, aunque voces del sector indicaron que se podría llegar a un acuerdo similar al que proponen en la oposición con ciertas modificaciones que pudieran convencer a ambas partes.

El diputado oficialista de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez indicó que la postura sobre el órgano redactor podría cambiar si es que la derecha está dispuesta a ceder.

"Nosotros le hemos hecho una propuesta a la derecha donde, por ejemplo, los expertos y expertas designados por el Congreso también sean ratificados por la ciudadanía; creo que por ahí podríamos encontrar un camino", aclaró Ibañez a la prensa esta mañana antes de iniciar una nueva reunión entre los diferentes sectores políticos en busca de un acuerdo.

De esta manera, desde el oficialismo esperan llegar esta semana a un acuerdo con la oposición, y en esa línea la presidente del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, fue una de las voces que adelantó esta mañana que se podría llegar a un consenso esta semana.

“No quiero poner una fecha porque no soy la única que participa, pero yo creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”, precisó Vodanovic a la radio Pauta.

“A mí hoy no me interesa quebrar a la derecha, me interesa aunarla tras un objetivo común para todos, que es una nueva Constitución", argumentó Vodanovic.

Esta semana continuarán las conversaciones entre los partidos y se espera que se logre el ansiado acuerdo luego de cumplirse tres meses desde el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida por una Nueva Constitución con 61% de los votos.

El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.

Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.

El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron el texto que finalmente no prosperó. (Télam)