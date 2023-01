El ministro de Justicia de Perú, José Tello, señaló hoy que el Congreso tiene la posibilidad de adelantar elecciones este 2023 y que ellos, "como Gobierno", no tendrían "ningún problema" en acatar esa decisión.

"Nos acogemos al marco constitucional", remarcó Tello, quien recordó que, si bien el Congreso ya decidió en una primera votación adelantar elecciones para abril de 2024, dispone de autoridad para marcarlas ya en 2023 en base a la "decisión plena" y "autónoma" que tiene la cámara para legislar.

"Ellos podrían decidir adelantarlas hacia 2023 y para nosotros no habría ningún problema porque nos acogemos al marco constitucional y también a la separación de poderes y a las decisiones que pueda tomar el Congreso", remarcó, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Sobre la negativa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a dejar el cargo tras las críticas que está recibiendo por la represión policial de las protestas -que ya dejaron al menos 42 muertos- Tello valoró que se trata de una "decisión valiente" ya que su marcha crearía más inestabilidad.

MIRÁ TAMBIÉN La Justicia española autorizó extradición a Uruguay del médico reclamado por asesorar torturas

"Dina Boluarte está garantizando que haya un Ejecutivo que conduzca junto con el Legislativo y los demás organismos del Estado y electorales una transición ordenada hacia el año 2024", dijo Tello en declaraciones para RPP.

Sobre el estado de emergencia declarado por Boluarte en Callao, Cusco, Lima y Punto (donde se centran la mayor cantidad de protestas), el ministro de Justicia y Derechos Humanos justificó que la medida fue tomada para proteger a la población ante situaciones de violencia.

Al igual que otros ministros del gabinete de Boluarte, Tello justificó las medidas impuestas durante las protestas que se llevaron a cabo a partir del 7 de diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente de Perú, Pedro Castillo.

Tello se había referido a las protestas con los calificativos de “vandalismo” o “terrorismo”, términos por los que debió disculparse y recalcar sobre la legitimidad que tienen los peruanos a manifestarse.

MIRÁ TAMBIÉN China y EEUU deben llevarse bien en beneficio del mundo, dijo el vicecanciller chino

“Quiero ofrecer disculpas a la opinión pública si es que en algún momento se habló de manera generalizada de vandalismo, terrorismo. Acá hay que ser claros, hay mucha gente que ha venido a protestar de manera legítima; sin embargo, ha habido violentistas que han desvirtuado estas protestas”, declaró.

“Estas protestas son legítimas, porque hay muchas personas que pueden salir y reclamar justamente una inacción del Estado, el problema son los violentistas”, agregó.

Desde la destitución de Castillo, los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, pero Tello afirmó que la gente salió a las calles al percibir las promesas incumplidas de gestiones anteriores y el descuido de sectores vitales como educación o salud.

“Acá hay personas que están reclamando porque han sentido – no de la gestión de Dina Boluarte, que tiene algo más de un mes – que hemos tenido una serie de gobiernos que han dejado una serie de sectores descuidados, que no se han cumplido promesas hechas en regiones y han dejado a la gente con la desilusión de que el político no cumple con sus promesas”, indicó.

Al mismo tiempo, Tello confía en que la Fiscalía pueda avanzar en el esclarecimiento de las muertes que se perpetraron durante la intensa represión policial.

Hasta el momento y de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo, se contabilizan 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos.

Sin embargo, hoy RPP indicó que ya son 45 los muertos en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte (Télam)