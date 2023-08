El uruguayo Sebastián Marset, buscado en la región por narcotráfico, tiene un "grupo paramilitar" de seguridad, conformado principalmente por brasileños, reveló hoy el Gobierno boliviano.

"Estamos en la certeza de que existe un grupo paramilitar con armas de guerra, encargado de su protección", señaló anoche a la televisión estatal el viceministro del Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera.

Aguilera sustentó su afirmación en el armamento hallado en las casas que usaba Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este) por un operativo policial que se llevó a cabo desde el sábado.

Allí la Policía confiscó al menos 17 fusiles, 1.915 municiones, cargadores de armas, más de una treintena de vehículos y cuatro chalecos antibalas, que actualmente están bajo supervisión de la Fiscalía.

Alrededor de 2.850 uniformados formaron parte del operativo del que Marset, de 31 años, logró escapar, pero en el que fueron detenidas 12 personas.

El propio narcotraficante reveló ayer a través de un video que un director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia le avisó del operativo en marcha para detenerlo y que por eso pudo escapar antes de que llegaran los agentes.

"Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí, me avisó que me fuera", remarcó Marset en el video, en el que aparece en primer plano con la barba crecida y en el cual se ven los tatuajes en su cuello.

El ministro del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, indicó por su parte que las armas decomisadas "son utilizadas en campamentos militares, son armas de guerra que pueden destruir chalecos antibala, equipos blindados".

Del Castillo detalló que se trata de "un equipo de seguridad de alta gama de ciudadanos brasileños que están con armas largas y armas cortas".

Debido a la calidad de las armas incautadas en los allanamientos, las autoridades bolivianas temen que Marset esté custodiado por un grupo paramilitar.

Del Castillo señaló que el uruguayo cuenta con "un poder económico mayor al de Pedro Montenegro", un narcotraficante que también operó en Bolivia y que finalmente fue condenado en Brasil.

Además, encontró como coincidencia que tanto Montenegro como Marset consiguieron "una cédula de identidad falsa" en Bolivia.

"Se ha instruido a los grupos de Inteligencia y operativos que vayan con todo el armamento reglamentario a realizar los allanamientos en las distintas zonas del país", aseveró Del Castillo en declaraciones a Radio Activa Bolivia.

Sobre esta situación, dijo que "lamentablemente estas organizaciones criminales" tienen la suficiente capacidad económica como para corromper "a rangos intermedios" de distintas oficinas estatales, dándoles "recursos adicionales a los que perciben legalmente".

El viceministro Jhonny Aguilera abonó en entrevista con el medio estatal Bolivia TV la teoría del responsable de la cartera del Interior: "Estamos en la certeza de que existe un grupo paramilitar con armas de guerra encargado de su protección."

Marset, que reside en Bolivia desde abril, está prófugo desde el sábado último, cuando logró escapar de su casa en Santa Cruz de la Sierra una hora antes de que comenzara el operativo policial para capturarlo.

Sobre su paradero, el responsable de la cartera de Interior de Bolivia dijo que se manejan dos hipótesis: una que se encuentra "en dos zonas del país", la segunda que salió a otras naciones vecinas.

En el caso de Marset se investiga a 35 personas, entre ellas los diez hombres que desde ayer cumplen 180 días de prisión preventiva en Santa Cruz, por orden de la jueza boliviana Livia Alarcón. Las dos mujeres detenidas recibieron medidas sustitutivas por tener a su cuidado a menores de edad.

Brasil, Uruguay y Paraguay también están tras los pasos de Marset, considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y acusado de organizar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022, en Colombia.

En Paraguay está imputado por la fiscalía por el delito de narcotráfico y también figura en la lista roja de Interpol.

Está prófugo desde finales de 2021, cuando salió de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por usar pasaporte paraguayo.

Entretanto, autoridades de Bolivia y Uruguay confirmaron públicamente que medios de comunicación de ambos países recibieron amenazas por el trato informativo de este tema.

(Télam)