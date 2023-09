El Grupo de los 20 adoptó el sábado en la cumbre una declaración consensuada que evita condenar a Rusia por la guerra en Ucrania, pero pidió a todos los Estados que se abstengan del uso de la fuerza para apoderarse de territorio. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció la adopción de la Declaración de los Líderes en la primera jornada de la cumbre del fin de semana. El consenso fue una sorpresa, ya que el grupo está profundamente dividido en torno a la guerra en Ucrania, y los países occidentales habían presionado antes para que se condenara enérgicamente a Rusia en la Declaración de los Líderes, mientras que otros países exigían que se centrara la atención en cuestiones económicas más amplias. No hubo reacción inmediata de la mayoría de los demás miembros. "Hacemos un llamado a todos los Estados para que defiendan los principios del derecho internacional, incluida la integridad territorial y la soberanía, el derecho internacional humanitario y el sistema multilateral que salvaguarda la paz y la estabilidad", dice la declaración. "Acogemos con satisfacción todas las iniciativas pertinentes y constructivas que apoyen una paz global, justa y duradera en Ucrania (...) El uso o la amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible", añade la declaración. La declaración también pedía la aplicación de la iniciativa del mar Negro para el flujo seguro de grano, alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia. Moscú se retiró del acuerdo en julio por lo que calificó de incumplimiento de sus exigencias de aplicar un pacto paralelo que suavizaba las normas para sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. "Gracias al duro trabajo de todos los equipos, hemos llegado a un consenso sobre la Declaración de la Cumbre de Líderes del G20", dijo Modi a los líderes reunidos en Nueva Delhi, entre los que se encontraban el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y jefes de Gobierno y de Estado de todo el mundo. Las diferentes opiniones sobre la guerra habían impedido llegar a un acuerdo siquiera sobre un comunicado en las reuniones ministeriales celebradas durante la presidencia india del G20 en lo que va de año. La declaración también afirmaba que el grupo había acordado hacer frente a la vulnerabilidad de la deuda en los países de renta baja y media "de manera eficaz, exhaustiva y sistemática", pero no establecía ningún plan de acción nuevo. Los países se comprometieron a reforzar y reformar los bancos multilaterales de desarrollo, y se aceptó la propuesta de una regulación más estricta de las criptomonedas. También se acordó que el mundo necesita un total de 4 billones de dólares anuales de financiación a bajo costo para la transición energética, con una elevada proporción de energías renovables en la combinación de energías primarias. En la declaración se pidió que se aceleren los esfuerzos para "la eliminación gradual de la energía del carbón", pero se dijo que esto debe hacerse "en consonancia con las circunstancias nacionales y reconociendo la necesidad de apoyo hacia transiciones justas"..Ayuda a países en desarrollo.. El representante de India en el G20 afirmó que el país anfitrión trabajó "muy estrechamente" con Brasil, Sudáfrica e Indonesia para alcanzar un consenso sobre la redacción relativa a la guerra en Ucrania en el documento de la cumbre. El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que China, el principal aliado de Rusia, apoyaba el resultado de la cumbre. "Hubo puntos de vista e intereses divergentes, pero pudimos encontrar un terreno común en todos los temas", dijo en una rueda de prensa. Al comienzo de la jornada, Biden y otros líderes fueron conducidos por calles desiertas hasta un nuevo centro de convenciones con forma de concha de 300 millones de dólares llamado Bharat Mandapam, frente a un fuerte de piedra del siglo XVI. En la ciudad se han cerrado numerosos comercios, oficinas y escuelas y se ha restringido el tráfico como parte de las medidas de seguridad para garantizar el buen desarrollo de la reunión de más alto nivel que acoge el país. Modi inauguró la reunión haciendo un llamamiento a los miembros para acabar con el "déficit de confianza global" y anunció que el bloque concedía la condición de miembro permanente a la Unión Africana en un esfuerzo por hacerla más representativa. A pesar del compromiso sobre la Declaración de los Líderes, se esperaba que la cumbre estuviera dominada por Occidente y sus aliados. El presidente chino, Xi Jinping, se ha ausentado de la reunión y ha enviado en su lugar al primer ministro Li Qiang, mientras que el ruso Vladimir Putin también estuvo ausente. Asisten, entre otros, Biden, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Rishi Sunak, el saudí Mohammed Bin Salman y el japonés Fumio Kishida. "Corresponde al Gobierno chino explicar" por qué su líder participa o no, dijo a la prensa en Delhi Jon Finer, viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Biden comentó el sábado: "Estaría bien tenerle aquí, pero la cumbre va bien". Finer señaló que se especulaba con que China estaba "renunciando al G20" en favor de agrupaciones como el BRICS, donde es dominante. El BRICS incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ha acordado añadir otros seis nuevos miembros -Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y Emiratos Árabes Unidos- acelerando su impulso para remodelar un orden mundial que considera obsoleto. (Por Nandita Bose, Sarita Chaganti Singh y Katya Golubkova

Contribución de Manoj Kumar, Katya Golubko