La flexibilización del Mercosur implica en la práctica "violar la normativa del bloque" y "desarmar buena parte de -su- núcleo" debido a que "retrocede" en los objetivos planteados en la creación de ese bloque, en 1991, definió el investigador del Conicet y de la Universidad de San Martín (Unsam), Alejandro Frenkel.

El politólogo y docente evaluó ante Télam cuáles serán las posibles posturas frente a los desafíos futuros del Mercosur de los principales candidatos a presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

- Télam: ¿Cuál es el futuro del Mercosur con respecto a la flexibilización?

- Alejandro Frenkel: En 2013, cuando todavía Dilma Rousseff ejercía la Presidencia de Brasil, se empezó a hablar de flexibilizar el Mercosur. Esto significa bajar o eliminar el arancel externo común, algo que Bolsonaro ya hizo dos veces de manera unilateral y, hacer un Mercosur más liberalizado.

El Mercosur es un proyecto de integración que incluye un mecanismo de protección comercial, que es el arancel externo común. El AEC establece aranceles que en la práctica sirven para proteger a los sectores industriales, principalmente la Argentina y Brasil. Al transformarse la economía de estos países, empezó a haber demandas de sectores que decían "no me interesa un Mercosur proteccionista en estos términos, quiero un Mercosur que me sirva para potenciar la exportación hacia mercados extrarregionales"', como una suerte de plataforma para exportar commodities.

Por otro lado, con flexibilizar también se refieren a profundizar las negociaciones comerciales con otros países o bloques, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, contemplando incluso la posibilidad de que de que cada país pueda negociar acuerdos de libre comercio con países o bloques por fuera de la región de manera individual y no conjuntamente a nivel Mercosur.

- T: ¿Qué posiciones estima que tomarán Lula y Bolsonaro con respecto al Mercosur si resultan electos?

- AF: Lula y su entorno del área internacional se han manifestado más reacios a impulsar una flexibilización del Mercosur, pero posiblemente se van encontrar con presiones de sectores económicos internos para hacerlo, así como las tuvo Dilma Rousseff cuando empezó con la idea en 2013. Lula va a tratar de frenar la desintegración del Mercosur. La pregunta es si Lula logrará frenar completamente esas demandas o deberá negociar para morigerarlas y ceder frente algunas de ellas. Me inclino por la segunda posibilidad.

Por otro lado, es probable que Lula busque revertir el proceso de ajuste y desfinanciamiento de áreas no económicas dentro del Mercosur que llevó a cabo la gestión de Bolsonaro, como las vinculadas a cuestiones sociales, de derechos humanos y ambientales. Esto generaría expectativas no solo de detener la flexibilización del bloque, sino también retomar la idea de conformar un bloque más multidimensional.

Si gana Lula, es una buena oportunidad para que Argentina y Brasil adopten una posición más ofensiva respecto de una revisión del acuerdo Unión Europea-Mercosur, aprovechando que Europa está en una situación complicada por la guerra en Ucrania.

En contraposición, si gana Bolsonaro, va a mantener o profundizar su política de desarticulación del Mercosur.

Bolsonaro tuvo una política exterior que planteó un alejamiento de la región, (mostró) un mayor desinterés por una política regional activa hacia América del Sur. Con él, Brasil se acopló con Estados Unidos, sobre todo durante la etapa de (el ex presidente de Estados Unidos Donald)Trump.

Su política negacionista frente a la pandemia implicó dificultades para implementar políticas regionales en materia sanitaria, tampoco planteó grandes proyectos para la región, desfinanció el fondo de convergencia estructural, creado en 2005 para financiar proyectos en los dos socios más pequeños como son Uruguay y Paraguay, se retiró de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unasur también, que fue un proyecto brasileño.

En ese marco, creo que Lula va a buscar una política regional más activa, de priorizar la región, sobre todo, Sudamérica.

En ese escenario, hay que ver qué estrategia adoptará la Argentina respecto del Mercosur. Hasta ahora, viene teniendo una política de intento de "reducción de daños", trata de frenar lo máximo posible estas iniciativas desintegradoras de Brasil, tratando de negociar en algunos puntos, ceder y ponerse firme en otros. (Télam)