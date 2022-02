El flamante ministro de Salud de Perú, Hernán Condori, rechazó hoy haber ejercido malas prácticas médicas o profesionales y reclamó a colegas y medios de comunicación que le permitan trabajar en el cargo, en medio de severos cuestionamientos a su designación por denuncias pasadas de corrupción y por su escasa experiencia en el área.

"¿Por ser médico general y porque vengo de provincia no puedo ser Ministro de Salud? He estado cuatro días (en el cargo), No me dejan trabajar. Déjenme trabajar y sencillamente van a ver los frutos: hechos y no palabras", afirmó Condori en pleno operativo de vacunación en el centro de Lima.

Nombrado por el presidente Pedro Castillo en lugar de Hernando Cevallos, Condori fue criticado desde la prensa y el gremio médico, que afirman que en el pasado recetó productos no avalados por la ciencia, como la llamada "agua arracimada", y también por supuesta corrupción.

Pero el Ministro desafió a "colegas médicos y medios de prensa" a que vayan a la provincia de Chanchamayo –donde ejerció- y encuentren a alguien a quien le haya recetado esos productos.

"Sáquenme una receta de esa agua o un paciente al que le haya dado esa agua. Me sacan uno, y me voy", insistió, según la agencia de noticias AFP.

El "agua arracimada" se vende en varios países con supuestos beneficios para la salud, como retrasar el envejecimiento.

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) lamentó que el presidente Castillo lo nombrara a pesar de estar bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción y ayer la bancada del Partido Morado anunció que propondrá su interpelación en el Congreso.

Y ayer renunció su número dos, Gustavo Rosell, aunque no vinculó su salida a la llegada de Condori.

Condori también negó atribuirse especializaciones médicas y aclaró que es "médico general".

"Hay pacientes diabéticos que atiendo y no soy endocrinólogo; muchos niños que se enferman, los atiendo y no soy pediatra. Atiendo partos. Vemos diferentes enfermedades porque así somos los médicos en el Perú profundo", dijo en referencia a su origen en una provincia del interior.

Muy golpeado por la pandemia de Covid-19, Perú tuvo siete ministros de Salud desde marzo de 2020, y registra una tasa alta de fallecimientos.

El 10% de sus 33 millones de habitantes contrajo el virus, y murieron 207.000 personas. (Télam)