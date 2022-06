El Frente Guasú (FG) de Paraguay, que encabeza Fernando Lugo, formalizó hoy su entrada a la Concertación, que agrupa a ahora sí a toda la oposición con la idea de acordar una formula única que permita enfrentar con chance de triunfo al gobernante Partido Colorado en abril del año próximo.

Casi todos los precandidatos presidenciales del espacio aceptaron hoy una convocatoria de Lugo y se reunieron en un salón privado de Asunción para un primer intercambio de ideas y propuestas, en busca de articular estrategias y programas.

El domingo pasado, casi todas las fuerzas de oposición firmaron públicamente el compromiso de ir con un binomio único a los comicios, aunque dejaron dos puntos sin definición: el mecanismo para elegir la fórmula y la chance de que cada fuerza lleve boletas legislativas propias.

Pero no fue de la partida en esa firma el FG, que a la vez integra Ñemongeta (Diálogo, en guaraní) junto a otras 13 fuerzas, aunque se daba por hecho que la alianza de Lugo se sumaría, lo que ocurrió hoy.

Del encuentro participaron Efraín Alegre, Martín Burt y Hugo Fleitas, los precandidatos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Esperanza Martínez, la aspirante del FG; Kattya González, de Encuentro Nacional; los independientes Soledad Núñez y Euclides Acevedo –exministra de Horacio Cartes y excanciller de Mario Abdo Benítez, respectivamente-; y Hugo Portillo, del Partido Demócrata Cristiano.

No estuvo, por alguna diferencia con el modo de la convocatoria, el precandidato de Patria Querida, el diputado Sebastián Villarejo.

“Hace 24 horas el Frente Guasú no estaba en la Concertación, pero ahora está liderando una reunión; eso no me parece correcto", se quejó el legislador.

La senadora y precandidata del FG, la exministra Martínez, destacó que la conversación de hoy fue un paso más para “concretar un equipo ganador” con miras a las elecciones del 2023.

“La Concertación quiere ser el símbolo de la unidad de la ciudadanía honesta que quiere cambios y que va a superar sus dificultades. Es un paso más hacia la consolidación”, agregó, y dio por seguro que “va a haber renunciamientos en algún momento” para acercarse a una fórmula única para las presidenciables.

Por su parte, el excanciller Acevedo, precandidato por el movimiento Nueva República, aclaró que su partido aún no definió sumarse a la Concertación, pero destacó el encuentro. “Si en algo coincidimos entre todos es que aquí hay una sola opción: ganar o ganar”, subrayó, según los sitios de los diarios ABC Color y Última Hora. (Télam)