El expresidente de Perú, Martín Vizcarra reveló hoy que está contagiado de Covid-19 "pese a las medidas tomadas", lo que constituye su segundo positivo, después del de abril último.

"La tercera ola de la Covid nos obliga a todos a tener mayor cuidado; pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente dí positivo al virus, no bajemos la guardia", expresó el exmandatario en sus redes sociales.

Vizcarra publicó también una foto del resultado de su prueba de detección de coronavirus, realizada a primera hora en el distrito de Lince, en la provincia de Lima.

El exmandatario había estado ya afectado en abril, junto con su esposa, por lo que procedieron a adoptar medidas de aislamiento.

MIRÁ TAMBIÉN Uruguay volvió a batir su récord de contagios de coronavirus pero sin impacto en los hospitales

Dos meses antes, en febrero, Vizcarra debió pedir disculpas públicas por no haber comunicado que formó parte de los ensayos de Sinopharm para la vacuna contra la Covid-19, aunque alegó no haberlo hecho "para no interferir en el proceso" del ensayo.

Varios sectores y parte de la prensa, sin embargo, consideraron que fue un inmunizado “de privilegio”.

Click to enlarge A fallback.

El entonces mandatario había recibido en octubre de 2020 dos dosis, igual que otros funcionarios y algunos de sus familiares, en lo que se conoció como el "Vacunagate".

Más tarde, a finales del pasado año, Vizcarra expresó su malestar al no haber recibido aún la segunda dosis, pese a que en junio había recibido –en un vacunatorio de Lima y como un ciudadano más- la tercera dosis, esta vez de Pfizer.

MIRÁ TAMBIÉN Amnistía Internacional exigió la liberación de detenidos en las protestas en Kazajistán

Después del récord de ayer de 24.288 casos, hoy las autoridades informaron 12.740 nuevas infecciones y la muerte de 30 personas, números con los que Perú supera los 2.400.000 de contagios y alcanza los 203.157 decesos desde el inicio de la pandemia. (Télam)