El expresidente de Ecuador Lenín Moreno esquivó hoy una citación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) para que diera explicaciones sobre supuestas comisiones recibidas a través de empresas off shore, una presencia que hubiera sido “un show político”, según juzgó.

"Al no existir fundamento, ni constitucional ni legal, me excuso de asistir a la Comisión de Fiscalización y Control Político. No seré parte de un show político que carece de constitucionalidad en la Asamblea Nacional", avisó Moreno en una carta que envió a la Mesa de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización investiga supuestas comisiones que habría recibido Moreno para gestionar la construcción de la hidroeléctrica Coda-Codo Sinclair, mientras fue vicepresidente de Rafael Correa.

Esas comisiones se habrían depositado en empresas off shore constituidas en Panamá y en Belice, supuestamente propiedades de Moreno, en particular la empresa INA Investment Corporation.

MIRÁ TAMBIÉN Duque lo cruzó a Santos en la polémica por el acuerdo de paz con las FARC

En el escrito, enviado desde Miami, Estados Unidos, el exmandatario sostiene que no constituyó empresas en el exterior ni tiene ni tuvo participaciones o acciones de la empresa INA Investment Corporation, reportó la agencia Sputnik. También asegura que no recibió ni posee bienes en el extranjero. (Télam)