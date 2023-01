El Gobierno de Colombia sufrió hoy un traspié cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó que hubiera alcanzado un acuerdo de cese del fuego por seis meses, como había anunciado el presidente Gustavo Petro a fin de año, aunque sí afirmó que es un tema que se discutirá en las negociaciones que se retomarán a fines de enero, lo que obliga al Ejecutivo a redefinir algunas medidas.

"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", indicó el ELN en un comunicado.

"En diversas oportunidades” la organización aclaró que “solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos”, por lo que “no puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", remarcó.

Tras la comunicación de la guerrilla, Petro convocó a una reunión extraordinaria con los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, para evaluar una respuesta.

Se estima inminente que el Gobierno decida entonces retomar las acciones militares contra la guerrilla, según un comunicado de la Presidencia en la que se reveló, además, que “se contemplará la derogación de los decretos” que supuestamente se habían firmado para sostener el entendimiento.

Le tocó al jefe de los negociadores del Gobierno, Otty Patiño, explicar que no estaba acordado lo que el Ejecutivo anunció como sí acordado: “La declaratoria de cese bilateral del fuego por parte del Gobierno tiene la intención de abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política”, dijo.

“Corresponde interpretar este llamado del cese al fuego con las principales organizaciones armadas como una orden del presidente para que cese la matazón y pueda escucharse la voz silenciada de las comunidades”, afirmó Patiño.

Petro había comunicado el sábado a la noche un cese del fuego con los cinco principales grupos armados del país, entre ellos el ELN, un logro en el marco del objetivo de “paz total” que se propuso tras su llegada al poder, hace casi cinco meses.

"Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones", indicó el mandatario en un tuit.

Para cada organización, el Gobierno había expedido decretos en los que se fijan las condiciones de la tregua que, según cálculos independientes, involucraba a unos 15.000 combatientes, apuntó la agencia AFP.

El anuncio de Petro fue celebrado enseguida por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que manifestaron su disposición a actuar como veedores para garantizar que se cumpla el alto al fuego.

El ELN y el Gobierno de Colombia iniciaron en noviembre sus negociaciones de paz de forma oficial en Caracas, con delegados de Cuba y Noruega como garantes, y tienen previsto retomar las conversaciones a fines de enero en México.

"En el siguiente ciclo pactado a realizarse en México, está acordado culminar el ajuste de la Agenda. Una vez que concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el Decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo", aseguró hoy el comunicado del grupo insurgente.

Tras la comunicación del ELN, Patiño reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados, aunque Presidencia dijo que se estudiaría su derogación.

"El decreto todavía no tiene vigencia, no tiene números; figura como una propuesta (...) Sí se habló [en Caracas], pero en ese momento no se llegó a nada concluyente", declaró el negociador a la emisora W Radio.

Al término de la primera ronda de negociaciones, el 12 de diciembre, las delegaciones concluyeron con cuatro acuerdos parciales, uno de ellos un pacto humanitario que permita el regreso de cientos de familias desplazadas a las regiones de Bajo Calima, Chocó, Medio San Juan y Valle del Cauca.

En otras declaraciones radiales, el mismo Patiño insistió en hay “una propuesta del Gobierno, una intención clara de decirle a las organizaciones armadas que es necesario hacer un cese y que él (Petro) ofrece por parte del Estado que también cesen".

Más tarde, en un comunicado, destacó su “seguridad” de que las fuerzas de seguridad estarán “a la altura del mandato constitucional que establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y que su razón de ser es la defensa de las comunidades y la protección de quienes se acojan a este clamor de cese del fuego".

El ida y vuelta del tema generó críticas a Petro de parte de la oposición.

El excandidato Sergio Fajardo juzgó “increíble” el desencuentro y lamentó que “los militares se enteraron por Twitter que estaban en cese al fuego con 5 grupos armados!”.

“Como dicen los campesinos ´mala tos le siento al perro´. Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal", afirmó el exgobernador.

El senador David Luna, del opositor Cambio Radical, calificó el hecho como una "falta de respeto con la ciudadanía". "Con La Paz y la seguridad del país no se juega; los colombianos exigimos seriedad", agregó.

El excomisionado para la paz Juan Camilo Restrepo advirtió: "Estamos cayendo en las arenas movedizas de los trinos presidenciales que todos los días deben rectificarse por imprecisos”.

Otro exaspirante presidencial, Federico Gutiérrez, expresó que "lo más grave de esto es que ya el Gobierno tiene maniatada a la Fuerza Pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación: es la entrega del país a los grupos criminales", alertó. (Télam)