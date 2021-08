(Por Alberto Galeano).- Las 29 fosas comunes halladas esta semana en el sur de Ucrania muestran el sufrimiento espantoso causado a miles de personas durante el Gobierno del dictador soviético, Joseph Stalin, alabado por buena parte de los rusos a raíz de su coraje para vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, la discutida figura del líder soviético, considerado por muchos un héroe por su triunfo en la "Gran guerra patria", como se llama en Rusia a dicha contienda bélica, emerge de las oscuras páginas del comunismo, analizada incluso por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Entre 2015 y 2017, durante una serie de entrevistas con el director de cine estadounidense, Oliver Stone, Putin criticó e l"culto a la personalidad" de Stalin, y sus "métodos inaceptables" para gobernar la extinta Unión Soviética.

Pero el jefe del Kremlin opinó que el papel histórico del líder nacido en Georgia, el 18 de diciembre de 1878, que fue secretario general del Partido Comunista (PC) entre 1922 y 1953, ha sido "excesivamente demonizado" por Occidente, para desmerecer a la ex Unión Soviética y a Rusia.

El miércoles, el descubrimiento en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, de 29 fosas con los restos de entre 5.000 y 8.000 personas, asesinadas en la década de 1930, sacó nuevamente a la luz el cuestionable pasado del estalinismo.

Algunas de las víctimas murieron de un disparo en la nuca, a manos de miembros del NKVD, la policía secreta soviética, anterior a la temida KGB, informó el responsable de la oficina regional del Instituto de la Memoria Nacional de Ucrania, Sergui Gutsaliuk.

El 16 de abril de 2019, una encuesta de la consultora Levada, con sede en Moscú, informó que el 70 % de los rusos están convencidos de que Stalin tuvo un papel positivo en la historia del país, mientras un 19% opinó lo contrario.

Pese a la época llamada de "Gran Terror", entre 1936 y 1938, durante la cual se cree fueron masacradas 725.000 personas, el 51% de los entrevistados vio positivamente a Stalin; un 41% dijo sentir respeto; el 6% simpatía y el 4%, admiración, informó el servicio alemán de radiodifusión pública Deutsche Welle.

El 19 de julio pasado, la Duma (Parlamento ruso) aprobó una ley que prohíbe "equiparar" las acciones soviéticas con las de la Alemania nazi, tras un pedido de Putin, con el fin expreso de no vincular la figura del genocida alemán Adolf Hitler con Stalin.

"En Ucrania prevalece en los sectores más extremistas y rusofóbicos una serie de actitudes y conductas que van en contra de Rusia, cuestionando el pasado soviético, generando una asimilación con la Rusia actual. Todo esto de las fosas es un tiro por elevación contra la dependencia de Moscú", señaló Marcelo Montes.

El académico, experto en temas rusos e integrante del Grupo de Estudios Euroasiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), opinó que "toda esta situación está enmarcada en lo que pasó en la plaza Maidan de Kiev, capital de Ucrania (tras una serie manifestaciones nacionalistas que derrocaron al presidente electo Viktor Yanujovich, el 21 de noviembre de 2013); la ocupación rusa de la península de Crimea, en marzo de 2014, y la guerra en el sureste ucraniano".

"Yo creo que los sectores nacionalistas ucranianos tratan de reescribir la historia en relación con el pasado soviético, exceptuando a Ucrania de esa dominación. Pero, en realidad, todos sabemos que Kiev jugó en favor de los nazis, así como buena parte de Europa oriental", apuntó.

Para Montes, "Stalin usó la violencia física de un sistema que ya había sido construido por (Vladimir Ilich Ulianov) Lenin. Yo no tengo la mirada que tienen algunos: benévola con el líder de los Bolcheviques y malévola con Stalin", agregó.

"Además de ser un asesino, Stalin fue el último gran modernizador de la ex Unión Soviética: una especie de `papa patológico´ para muchos pueblos soviéticos, incluyendo la propia Ucrania", afirmó.

Se estima que al menos 15 millones de personas murieron en la ex Unión Soviética durante los gobiernos de Stalin y de Lenin, según el historiador ruso Alexander Yakovlev, informó en 2016 el diario The New York Times.

Por su parte, Sebastián Vigliero, profesor de política internacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), condenó "las matanzas o el genocidio que se hizo bajo la gestión de Stalin, durante la cual él fue el principal responsable".

Pero elogió "la vocación de poder del líder soviético para mantener el control interno del país durante su Gobierno, hasta después del fin de la guerra en 1945".

Por lo demás, Vigliero opinó que "ya sea con Stalin o con Putin, o con cualquier otro líder, Rusia ha demostrado que sigue siendo una gran potencia mundial". (Télam)