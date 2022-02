El presidente de Perú, Pedro Castillo, “no está preparado” para ejercer la jefatura del Estado y no está cumpliendo con el mandato de luchar contra la corrupción, advirtió el defensor del Pueblo peruano, Walter Gutiérrez.

"Queda en evidencia que el presidente no está preparado para conducir la presidencia de la República. No solo debe conocer la Constitución, sino que debe saber que esa facultad que él tiene de designar ministros no es irrestricta, tiene límites. Un presidente tiene como mandato preservar la buena administración", afirmó Gutiérrez.

En diálogo con el diario limeño El Comercio, el funcionario reseñó que Castillo debe cumplir con el mandato constitucional de liderar la lucha contra la corrupción, algo que, a su consideración, “no estás cumpliendo”.

Además, Gutiérrez cuestionó que exista un grupo de asesores presidenciales que algunos exfuncionarios -como el exsecretario presidencial Carlos Jaico y el exministro del Interior Avelino Guillén- llamaron "gabinete en la sombra" y que parece tener demasiado peso en las decisiones del Gobierno.

Gutiérrez sumó su voz a la ya compleja crisis política que atraviesa el Ejecutivo después de que el viernes Castillo anunciara la salida de su primer ministro, Héctor Valer, y del resto del gabinete ministerial apenas cuatro días después de haber sido nombrados.

La designación de Valer fue duramente criticada por la oposición al descubrirse que el primer ministro tenía denuncias por violencia familiar, además de una investigación fiscal por corrupción.

El gabinete presidido por Valer es el tercero que nombra el mandatario en poco más de medio año de gestión, y no es el primero que es cuestionado por la calidad de los funcionarios que lo conforman.

En la noche del viernes, cuando anunció la remodelación del equipo de Gobierno, Castillo se quejó de que el Congreso no hubiera aceptado la sesión para darle el voto de confianza al gabinete. (Télam)