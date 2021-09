Rodrigo Rojas Vade, quien hace diez días admitió que mintió al afirmar que tenía cáncer, anunció hoy a través de un video en Instagram que renunció a la Convención Constitucional y aseguró que no volverá "a asistir o participar de ninguna otra votación", independiente de su estado de salud.

“Hago este video para comunicar mi renunciar a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectar de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud”, aseguró en el video.

"No aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo", agregó el ahora exconvencional.

Las declaraciones de Rojas Vade sobre su salud generaron escándalo, luego de admitir en una entrevista con el medio local La Tercera que no tiene cáncer, como había expresado durante su presencia en las manifestaciones de 2019.

MIRÁ TAMBIÉN Con asistencia de líderes mundiales no vacunados, la ONU vuelve mañana a una asamblea presencial

El 10 de este mes, Rojas Vade emitió una declaración pública en la que se disculpó por haber faltado a la verdad sobre su salud, aunque aseguró que padeció esa enfermedad durante años.

“No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”, decía un cartel que mostraba Rojas en las calles de la Plaza Dignidad, centro de las protestas ciudadanas y donde se hizo famoso.

“No soy delincuente, soy alguien que se equivocó”, dijo en su momento el exconvencional, que integró la Lista del Pueblo, y agregó que se defenderá en tribunales.

Su revelación generó una fuerte polémica al interior del órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile, por lo que horas después de reconocer que no padecía cáncer, Rojas Vade renunció a su cargo de vicepresidente de la Convención.

MIRÁ TAMBIÉN Sin certificado de vacunación, Bolsonaro comió pizza en la vereda en Nueva York

En paralelo, la mesa directiva liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para indagar un presunto delito de perjurio en el que Rojas Vade habría caído al mentir sobre su enfermedad en su declaración de patrimonio, informó el medio local La Tercera.

El jueves, el exconvencional declaró por tres horas ante la PDI en calidad de imputado.

En el video de hoy, Vade fundamentó su decisión de retirarse de la Convención con que “su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento resultado".

"Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de Constitución Política que entregarán al país para su ratificación para dejar atrás a la nefasta Constitución de 1980, al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella. Mi compromiso sigue siendo real”, manifestó Rojas Vade.

Asimismo, pidió disculpas “a todas las personas que se han sentido traicionadas".

"He cometido errores muy graves, pero ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy. No invoco fuero ni lo voy a hacer y estaré protestando en las calles cada vez que sea necesario”, finalizó. (Télam)