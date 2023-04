El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, presidirá un debate en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre paz y seguridad internacionales a finales de abril, informó hoy el embajador ruso ante el foro mundial, Vasili Nebenzia.

"Como se anunció anteriormente, esperamos que el ministro Lavrov llegue a Nueva York a fines de abril. Presidirá nuestro segundo evento insignia el 24 de abril, que es un debate abierto sobre la construcción de la paz y la seguridad internacionales y el multilateralismo efectivo a través de la defensa de los principios de la Carta de la ONU", dijo el diplomático en conferencia de prensa, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó su participación como ponente, agregó Nebenzia.

Rusia ejercerá en abril la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Se espera que Lavrov participe en varias reuniones de ese organismo de Naciones Unidas.

Sin embargo, Estados Unidos aún no decidió sus “niveles de asistencia” al Consejo de Seguridad durante la presidencia rusa, aunque no estará al margen de los asuntos que el órgano trate, dijo hoy la embajadora estadounidense ante el foro mundial, Linda Thomas-Greenfield, y aclaró que no tiene planificado reunirse con Lavrov en Nueva York, según informó Sputnik. (Télam)