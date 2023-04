El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, agradeció la decisión de países latinoamericanos de no sumarse a las sanciones de Occidente contra Moscú por la invasión a Ucrania y anunció que encabezará una delegación que visitará esas naciones en la segunda mitad del mes.

"De esa manera, en el espíritu de la asociación estratégica, se desarrollan nuestras relaciones con numerosos países de la región, entre ellos Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que tengo previsto visitar en la segunda quincena de abril", escribió Lavrov.

Por su parte, la Cancillería brasileña confirmó que el canciller ruso estará el lunes en el país.

Lavrov volcó sus impresiones en un artículo titulado "Rusia y América Latina: asociación y cooperación con visión de futuro", publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y recogido por las agencias Tass y Sputnik.

Las autoridades rusas, según el canciller, abogan sistemáticamente por "fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y la consideración de los intereses recíprocos".

El diplomático subrayó que Moscú está dispuesta a intensificar las actividades de comunicación a nivel de los jefes de Estado y de Gobierno, Parlamentos, servicios diplomáticos y otros organismos.

"También estamos abiertos a ampliar la cooperación sobre una base multilateral, sobre todo en el marco del diálogo de Rusia con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños" (Celac), agregó el ministro.

Para Lavrov, tanto Rusia como América Latina "cuentan con sus ventajas competitivas en el contexto de los procesos objetivos de formación de un orden mundial multipolar".

"Es importante aprovechar al máximo el carácter complementario de nuestras economías para construir plenas alianzas de proyecto, de producción, tecnológicas, la transición forzada a los pagos en monedas nacionales y alternativas al dólar y al euro", apuntó Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa insistió en que la región de América Latina y el Caribe es un área de política exterior autosuficiente para Moscú.

"No queremos que su región se convierta en un escenario de confrontación entre potencias. Nuestra cooperación con los latinoamericanos se basa en enfoques no ideologizados y pragmáticos, no está dirigida contra nadie", aseguró.

Por otra parte, señaló que “no es casualidad que los esfuerzos por abandonar el dólar estadounidense en el comercio exterior y por crear una infraestructura de transporte, logística, vínculos interbancarios, financieros y económicos que no estén controlados por Occidente se hayan intensificado significativamente en todo el mundo”.

“Naturalmente, sobre las tres cuartas partes de los países del mundo, incluidos nuestros amigos latinoamericanos, optaron por no unirse a las sanciones contra Rusia”, señaló. “Los apreciamos por eso”, agregó.

Juzgó también que "todo lo que está sucediendo en Ucrania y sus alrededores es parte de la lucha que se desarrolla por el futuro orden internacional".

“Lo que está en juego hoy es si el orden mundial será verdaderamente justo, democrático y policéntrico, como dice la Carta de la ONU, que proclama la igualdad soberana de todos los países, o si Estados Unidos y la coalición que encabeza implementarán su agenda. a expensas de otros países, incluido el bombeo de recursos para satisfacer sus necesidades", continuó Lavrov.

Advirtió que “las capitales occidentales quieren reemplazar el derecho internacional, principalmente los objetivos y principios de la Carta de la ONU, con estas reglas que fueron inventadas por nadie sabe quién”.

"Esta simple verdad se ha dado cuenta de muchos países que están implementando agendas orientadas a nivel nacional y se guían, sobre todo, por sus intereses fundamentales", dijo el diplomático ruso.

El artículo de Lavrov fue traducido al portugués para el diario brasileño Folha de San Pablo y para la revista mexicana Buzos. (Télam)