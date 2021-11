El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó hoy que su país no se dejará "intimidar" con las sanciones que la comunidad internacional amenaza con imponer tras las elecciones de este domingo, en las que el presidente Daniel Ortega se encamina al cuarto mandato consecutivo, con ocho precandidatos detenidos y tres partidos eliminados.

"Los nicaragüenses somos patriotas y no vamos a intimidarnos con sus amenazas, con sus sanciones, con sus amenazas de desconocimiento de las elecciones", dijo Moncada, tras depositar su voto en una mesa electoral en Managua, la capital nicaragüense, según la agencia de noticias AFP.

Una treintena de dirigentes opositores detenidos, entre ellos ocho precandidatos presidenciales, tres partidos eliminados de los comicios y la cancelación de una veintena de ONG, son algunas de las situaciones por las que organizaciones internacionales y varios países amenazan con desconocer los comicios.

"No es ningún imperio, no es ninguna potencia quien va a amenazarnos e intimidarnos, no conocemos, los nicaragüenses en general y los sandinistas en particular, de amenazas e intimidaciones", subrayó, tras calificar la jornada como "una fiesta electoral".

MIRÁ TAMBIÉN Descartan que el ataque con cuchillo en un tren alemán haya sido un atentado islamista

Al menos 4,4 millones de electores están llamados a votar en una elección que de forma predecible dará otros cinco años de gobierno a Ortega, el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del que ya fue único candidato presidencial en 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016.

Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años, dice que los opositores presos son "criminales" que conspiraban para dar un golpe de Estado, patrocinados por Estados Unidos.

Click to enlarge A fallback.

Estados Unidos y la Unión Europea cuestionaron la represión contra opositores y adelantaron que no reconocerán los resultados porque carecen de credibilidad y legitimidad.

Los comicios fueron cuestionados por el Consejo de Seguridad de la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, en el pronunciamiento seguramente más duro, por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH). En paralelo, México y Argentina expresaron su preocupación por la detención de decenas de opositores. (Télam)