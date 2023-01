El canciller de México, Marcelo Ebrard, destacó hoy la reincorporación de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que celebra su VII cumbre en Buenos Aires con representantes de 33 países.

"A la comunidad no solo la retomamos en 2019, y pues no se contaba con la participación de Brasil; hoy están prácticamente todos, todos los países de la región", dijo Ebrard en conferencia de prensa en Buenos Aires.

El jefe de la diplomacia mexicana asimismo valoró "el respaldo de 10 países para la integración de la Agencia Latinoamericana y Caribeña Regulatoria de Medicamentos.

"Hoy en día la región tiene seis agencias México, Cuba, Brasil, la Argentina, Chile, que cuentan con el reconocimiento de nivel cuatro, es decir, son equivalentes a la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés) de Estados Unidos", agregó

Remarcó en ese sentido que "lo que se está planteando aquí es que estas agencias se converjan y que tengamos una sola casa para toda América Latina y el Caribe; esto por la experiencia de la pandemia de 2020 2021 y de la cual apenas vamos saliendo".

"Ese es uno de los acuerdos sustantivos", señaló Ebrard y recordó que durante la pandemia de coronavirus, como "no había esa homologación y no existía una agencia, por ejemplo, un país o varios países, no les podíamos enviar vacunas porque no había quien las autorizara".

El canciller mexicano dijo que durante la cumbre "también se planteó la realización en marzo, próximamente por mandato Celac del Estees Forum en México tendrá lugar el 14 y 15 de marzo",

"También se tocaron otros temas relevantes, por supuesto, como la próxima reunión del G20", así como "el avance de la Agencia Latinoamericana al Espacio ya ratificada, firmada por 19 países, ratificada ya por seis. Estamos esperando de un momento a otro en los próximos dos o tres meses pasar a más de 11 países, con lo cual la agencia iniciaría sus actividades". (Télam)