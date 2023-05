Un hombre acusado de matar a cinco de sus vecinos en el estado de Texas después de ser confrontado por hacer demasiado ruido con su rifle de asalto en su jardín había sido deportado cuatro veces desde 2009, dijo el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El sospechoso del ataque en la comunidad rural de Cleveland, Texas, Francisco Oropesa, de 38 años, es un mexicano que fue deportado en marzo de 2009 luego de que un juez de inmigración ordenó su expulsión, dijo ICE en un comunicado. Fue detenido y deportado nuevamente en septiembre de 2009, enero de 2012 y julio de 2016, dijo ICE. Oropesa fue condenado por conducir en estado de ebriedad en enero de 2012 en el condado de Montgomery, también en Texas, y sentenciado a prisión, agregó ICE. La policía no había dado más información a los medios sobre el progreso de su búsqueda hasta la tarde del lunes, pero aparentemente el rastro se había enfriado el domingo. "No sabemos dónde está", dijo el domingo a periodistas el agente especial a cargo del FBI en Houston, James Smith. "En este momento, tenemos cero pistas". Los oficiales iban de puerta en puerta en una búsqueda que involucraba a más de 250 efectivos de una docena de agencias, dijo el alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 80.000 dólares por información que conduzca a la detención del sospechoso. Capers dijo el sábado que el sospechoso salió de su casa el viernes por la noche y comenzó a disparar un rifle de estilo AR-15 en su jardín delantero. Fue entonces cuando los vecinos de Cleveland, situado a unos 72 kilómetros al norte de Houston, le pidieron que se detuviera porque los disparos mantenían despierto a un bebé. Capers dijo que la policía recuperó el arma utilizada en el tiroteo, pero el sospechoso podría ir armado con una pistola. La policía también recuperó otras armas en la casa del agresor, así como un teléfono celular. Un sobreviviente de ataque, Wilson García, quien es el padre del bebé de un mes, le dijo a KTRT Houston, una filial de ABC News, que escapó por una ventana después de que varios disparos casi lo alcanzan. "Le pedimos que se callara" porque el ruido estaba asustando al bebé, le dijo a KTRT. En lugar de detenerse, el sospechoso irrumpió en la casa de sus vecinos con su rifle y comenzó a disparar. Las víctimas fueron identificadas como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velázquez Alvarado, 21; Julisa Molina Rivera, 31; José Jonathan Casarez, de 18; y Daniel Enrique Laso, de 8 años. Se cree que todos residían en la casa, pero no eran miembros de una sola familia, según el FBI. Los tiroteos se han hecho frecuentes en Estados Unidos, con al menos 176 episodios en lo que va de 2023, la cifra más alta para esta época del año al menos desde el 2016, según Gun Violence Archive. El grupo sin fines de lucro define un ataque armado como cualquier tiroteo en el que cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al agresor. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters). Reuters-NA NA