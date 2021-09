El aeropuerto de Kabul está listo para reanudar operaciones nacionales e internacionales, informó hoy el Ministerio de Exteriores del Gobierno talibán interino de Afganistán

"Ya que los problemas en el aeropuerto internacional de Kabul fueron resueltos y el aeropuerto está completamente listo para la reanudación de vuelos internos e internacionales, el Emirato Islámico de Afganistán (el nombre del Gobierno de los talibanes) asegura todas las compañías aéreas de su disposición a cooperar", comunicó el portavoz del Ministerio, Abdul Kahar Balkhi, citado por la agencia Sputnik.

El último miércoles, el embajador pakistaní en Kabul comunicó que las Líneas Internacionales de Pakistán (compañía aérea de Pakistán) y otras compañías internacionales están dispuestas a reanudar los vuelos a Kabul en cuanto la infraestructura del aeropuerto corresponda a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El 30 de agosto, tras casi 20 años de presencia, las fuerzas de Occidente completaron su retirada caótica de Afganistán, al salir a la medianoche el último avión militar desde el aeropuerto de Kabul.

Desde entonces, el aeropuerto fue cerrado para cumplir las restauraciones de su infraestructura.

El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de un Gobierno interino, sin ninguna mujer e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de la línea dura.

La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser "inclusivo" según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este marco, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan señaló hoy que espera que el gobierno de Afganistán sea "inclusivo" antes de llegar a un acuerdo sobre la explotación del estratégico aeropuerto de Kabul.

"El gobierno de Afganistán no es inclusivo, no está acogiendo a las diferentes facciones. Mientras esa sea la situación, no estaremos presentes en Afganistán, pero si el gobierno es más inclusivo, podemos estar allí, presentes, como Turquía", dijo Erdogan a la cadena estadounidense CBS News.

"Esperamos que todas las mujeres participen en todos los aspectos de la vida en Afganistán de forma muy activa", añadió, según una transcripción de la entrevista facilitada por CBS News a la agencia de noticias AFP.

Turquía había planeado ayudar a asegurar y gestionar el aeropuerto antes de que los talibanes islamistas de línea dura tomaran la capital afgana el mes pasado.

También hubo negociaciones al respecto este verano entre funcionarios turcos y estadounidenses. Pero, tras el regreso de los talibanes, las tropas turcas estacionadas en el país se retiraron.

La retirada de Turquía y otras fuerzas de la OTAN se produjo el mes pasado, tras el final del conflicto militar más largo de Estados Unidos.

La caída de Kabul echó por tierra los planes, pero Turquía había mantenido conversaciones con los talibanes sobre las condiciones en las que podría ayudar a operar el aeropuerto, (Télam)