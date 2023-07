El ejército israelí mató hoy a ocho palestinos en Yenín, en Cisjordania ocupada, durante una "amplia operación antiterrorista" que incluyó ataques con drones, en medio de una ofensiva militar contra grupos de resistencia locales a los que Tel Aviv asigna apoyo de Irán, dijo una fuente oficial.

Durante esta madrugada, Israel atacó objetivos en un bastión militante en Cisjordania con drones y desplegó cientos de tropas en el área.

La incursión se asemeja a las operaciones militares a gran escala realizadas durante el segundo levantamiento palestino hace dos décadas.

Las fuerzas israelíes afirmaron que buscan atacar una "infraestructura terrorista" y un "centro de operaciones conjuntas" que, aseguraron, sirve como punto de comando de la Brigada Yenín, un grupo militante local.

En otro comunicado, el ejército indicó que los disparos continuaban en el campamento de refugiados palestinos contiguo a la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Se trata de la operación más grande en el área durante más de un año de enfrentamientos.

Las fuerzas israelíes atacaron una planta de producción de armas y de almacenamiento de artefactos explosivos, precisó el ejército.

"Hay excavadoras destruyendo las calles, hay francotiradores dentro y en los techos de las casas, los drones golpean las casas y los palestinos mueren en las calles", dijo Jamal Huweil, un activista político en el campamento.

El Ministerio de Salud palestino dijo que al menos ocho compatriotas murieron y 50 personas resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad.

En un incidente separado, un palestino de 21 años murió por disparos israelíes cerca de la ciudad cisjordana de Ramallah, dijo el ministerio.

"Nuestro pueblo palestino no se arrodillará, no se rendirá, no levantará la bandera blanca y permanecerá firme en su tierra frente a esta brutal agresión", dijo el vocero presidencial palestino Nabil Abu Rudeineh.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, acusó a su archienemigo Irán de estar detrás de la violencia al financiar a grupos militantes palestinos.

"Debido a los fondos que reciben de Irán, el campamento de Yenín se ha convertido en un centro de actividad terrorista", dijo a periodistas extranjeros.

"Estamos atacando este centro de terrorismo (de Yenín) con gran fuerza", dijo a la prensa Cohen desde Jerusalén.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, un ultranacionalista que recientemente pidió a Israel que mate a "miles" de militantes si es necesario, tuiteó: "Orgullosos de nuestros héroes en todos los frentes y esta mañana especialmente de nuestros soldados que operan en Yenín."

Los palestinos y los vecinos Jordania y Egipto y la Organización de Cooperación Islámica de 57 naciones condenaron la violencia.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la operación estaba "procediendo según lo planeado", pero no dio ninguna indicación de cuándo terminaría la incursión.

Los combates continuaban a media tarde, unas 14 horas después de que Israel entrara en el campamento.

"Estamos todavía dentro del campo. Seguimos capturando armas y municiones" e "infraestructura", dijo a los periodistas el teniente coronel Richard Hecht, vocero del ejército israelí.

"La gente sabía que íbamos probablemente a entrar, pero el método de ataque aéreo, los tomó por sorpresa", agregó.

Aunque Israel ha llevado a cabo ataques aéreos aislados en Cisjordania en las últimas semanas , Hecht dijo que la serie de ataques del lunes fue una escalada no vista desde 2006, el fin del levantamiento palestino.

La Yihad Islámica, un grupo militante con gran presencia en Yenín, amenazó con lanzar ataques desde su bastión en la Franja de Gaza si la lucha se prolongaba.

"Si la agresión israelí contra Jenín no se detiene, la resistencia palestina hará lo que tiene que hacer en poco tiempo", dijo Dawood Shehab, vocero del grupo.

Ismael Haniyeh, jefe del movimiento islamista palestino Hamas, calificó la incursión israelí de "brutal".

Lynn Hastings, la coordinadora humanitaria de la ONU en las áreas palestinas, dijo en Twitter que estaba "alarmada por la escala de la operación de las fuerzas israelíes", y señaló los ataques aéreos en un campo de refugiados densamente poblado. Ella dijo que la ONU estaba movilizando ayuda humanitaria.

Jordania denunció "la reciente agresión contra la ciudad de Yenín" y lanzó "un llamado urgente" a la comunidad internacional para "poner fin a los ataques israelí en los territorios palestinos ocupados", según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ciudad de Yenín y el campo de refugiados contiguo son zonas de frecuentes enfrentamientos entre fuerzas israelíes y militantes palestinos.

El ejército israelí suele realizar incursiones en el sector, que teóricamente está bajo el mando de la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abas.

"Hay bombardeos y una invasión terrestre", declaró a la AFP Mahmud al Saadi, director de la Media Luna Roja palestina en Yenín.

"Varias casas y sitios fueron bombardeados. Hay humo saliendo por todas partes", agregó.

Siete personas murieron en junio pasado en una intervención del ejército en el campo de refugiados de Yenín.

En esa incursión, el ejército también disparó misiles desde un helicóptero, lo que no había sucedido en Cisjordania desde 2002, durante la segunda intifada palestina, según un responsable palestino.

La violencia ha aumentado el último mes y, desde inicios del año, han muerto al menos 185 palestinos, 25 israelíes, una ucraniana y un italiano, según un recuento basado en fuentes oficiales. (Télam)