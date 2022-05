El consulado de Estados Unidos en Cuba retomó hoy la emisión de visas tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración, suspendidas hace cuatro años por supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático.

"¡Bienvenidos a la embajada (de Estados Unidos) después de tanto tiempo!", dijo una empleada cubana del consulado al reducido grupo de personas que aguardaba para tener su cita consular en un parque próximo a la legación, ubicada en el barrio capitalino del Vedado.

La empleada precisó que hoy se entregaron pocas citas.

La reapertura del consulado en La Habana, de manera "limitada" y "paulatina", había sido anunciada el pasado 3 de marzo por Timothy Zúñiga-Brown, encargado de negocios de la embajada estadounidense, sin dar una fecha precisa.

"Esperemos que todo salga bien. Llevo tres años esperando esto para reunirme con mi hija, que me está reclamando. No la veo hace siete años", explicó un hombre que aguardaba la cita y que prefirió no revelar su identidad, informó la agencia de noticias AFP.

El consulado cerró en septiembre de 2017, luego de que el Gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) denunciara misteriosos incidentes, descritos como ataques sónicos, que habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses, algo que La Habana niega haber perpetrado.

Desde entonces, los cubanos se vieron obligados a viajar a un tercer país, como Colombia y Guyana, para solicitar el visado.

La reapertura del consulado en La Habana se produce tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde 2018. El Gobierno cubano reclama las 20.000 visas anuales que Washington está comprometido a otorgar.

Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia de Covid-19 y las sanciones de Washington. Una gran cantidad de cubanos buscar emigrar, especialmente a través de Centroamérica, para llegar a la frontera estadounidense, pero también lo hacen por mar.

Según la oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78.000 cubanos ingresaron por la frontera con México.

Enterados de la reapertura, algunos cubanos acudieron al consulado para solicitar una visa, sin cita previa, según AFP.

Elsa Meneses, de 81 años, llegó en un andador junto con su hija Odalys Guerrero, para pedir una "visa humanitaria" que le permita dar sepultura a su hijo, fallecido recientemente en Estados Unidos de cáncer, siendo ciudadano estadounidense.

