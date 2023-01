El republicano Kevin McCarthy perdió por el momento la posiblilidad de convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al no lograr los votos necesarios, durante la sesión 118 que se llevó a cabo este martes en el Capitolio. McCarthy perdió en las tres votaciones que se llevaron a cabo hoy, debido a una rebelión de un grupo de congresistas de su propio partido, opuesto al del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de extracción demócrata. El reglamento vigente no contempla otra alternativa, por lo que los legsiladores deben seguir votando hasta que alguien logre la mayoría necesaria. A pesar de haber obtenido 202 votos, el líder de la bancada republicana no logró los 218 apoyos necesarios para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi como nuevo presidente de la Cámara Baja, en la que su partido ostenta la mayoría parlamentaria. Un grupo de 20 republicanos disidentes votaron por el congresista Jim Jordan, de Ohio, en un claro desafío hacia su líder. Por su parte, el candidato de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, de Nueva York, obtuvo los 212 votos de su formación política. En medio de este panorama, la Cámara de Representantes no puede empezar a sesionar hasta tanto se nombre a un nuevo titular, cuya autoridad es de suma importancia, ya que es el tercero en la línea de sucesión, por detrás de Biden y de su vicepresidenta, Kamala Harris. Antes de la primera votación, y sospechando que no reuniría los votos necesarios, McCarthy arremetió contra los compañeros que piensan más en "cargos para ellos mismos que en el país", y advirtió de que no se irá a "ninguna parte". Esta es la primera vez desde 1923, hace exactamente un siglo, que la Cámara Baja no logra nombrar a su presidente en una primera votación. En aquella ocasión, el presidente de la Cámara fue elegido en una novena votación, mientras que en 1869 se logró tras 60 votaciones, un proceso que se prolongó durante dos meses. MAC NA