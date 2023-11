Estados Unidos revocó la visa de la titular del Congreso de Guatemala, la oficialista Shirley Rivera, una sanción similar a la anunciada la semana pasada contra dos exministros del presidente Alejando Giammattei.

"Me notificaron el 5 de octubre que me retiraron mi visa", declaró a la prensa la diputada del partido oficial Vamos, que no abundó en detalles.

Dijo que se lo anunciaron a través de un correo electrónico en el que señalaban que por criterio de Washington “ya no era elegible para tener visa", según la agencia de noticias AFP.

El martes de la semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos había tomado la misma decisión con una docena de funcionarios y ciudadanos de Guatemala por contribuir a "socavar la democracia" en el país centroamericano.

Entre los sancionados figuran el exministro del Interior Gendri Reyes, el extitular de Energía y Minas Alberto Pimentel y el viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Rafael Pérez Ramírez.

El sitio de Prensa Libre señaló que se le preguntó a Rivera si era verdad que cuando volvía de un viaje a Rusia intentó entrar a EEUU y se lo impidieron, pero ella se limitó a confirmar la revocatoria de su visa.

El gesto se da mientras se repiten las protestas tras los allanamientos al tribunal electoral y las acciones judiciales para suspender al partido del presidente electo, el opositor socialdemócrata Bernardo Arévalo.

las maniobras judiciales son lideradas por la fiscal general, Consuelo Porras; el fiscal Rafael Curruchiche; y el juez Fredy Orellana, los tres considerados por Washington como personajes "corruptos", que desde 2021 tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. (Télam)