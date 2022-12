Estados Unidos comunicó hoy que no aplicará el tope de precio al crudo ruso cuando haya sido transformado sustancialmente o refinado en otra jurisdicción, en un anuncio que reduce el impacto de la sanción acordada junto al G7, la UE y Australia como represalia contra el Kremlin por la guerra en Ucrania.

"Una vez que los productos del petróleo ruso o el petróleo ruso se transforman sustancialmente en una jurisdicción que no sea la Federación Rusa, ya no se consideran originarios de la Federación Rusa y, por lo tanto, el precio máximo ya no se aplica", explicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en una guía preliminar sobre la implementación de la medida.

En este sentido, la oficina que depende del Departamento del Tesoro señaló que espera publicar antes del 5 de febrero próximo una guía definitiva sobre la implementación del techo de precios para el petróleo ruso y los productos derivados, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Por otro lado, la OFAC aclaró que el precio tope será aplicado desde el inicio del transporte marítimo de productos petrolíferos rusos hasta la primera venta en tierra en una jurisdicción distinta de la Federación Rusa, por lo que una vez que los derivados hayan pasado la aduana en una jurisdicción distinta de la rusa, el precio máximo no se aplicará a ninguna otra venta en tierra.

La entidad agregó que tampoco considerará que las operaciones de mezcla de gasolina o crudo sean una transformación sustancial a los efectos de la determinación del crudo y precisó que no consideraría que los productos derivados del petróleo sean de origen ruso, solo porque contienen residuos de un contenedor o tanque.

La UE, el G7 y Australia impusieron un tope de 60 dólares al barril de crudo ruso transportado por vía marítima, un techo que se revisará cada dos meses y que no rige para el que llega por oleoducto a Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Respecto al enviado por mar, se prohíbe además a las empresas proveer servicios cuando la carga no cumple el tope impuesto: esto incluye a las firmas aseguradoras que contratan los buques cisterna ante la posibilidad de un accidente y que en su gran mayoría (cerca de un 90%) están radicadas en países del G7, sobre todo de Europa.

Asimismo, entre otras medidas, el 5 de febrero entrará en vigor un tope adicional para los productos derivados (gasoil, nafta y fueloil).

Como respuesta, el Kremlin indicó que prohibirá a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso.

"El suministro de petróleo y de productos petroleros rusos a entidades jurídicas extranjeras y otros particulares está prohibido" si estas implementan el tope a los precios, informó el presidente ruso, Vladimir Putin, en un decreto firmado el 11 de diciembre último. (Télam)