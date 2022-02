Estados Unidos no advirtió ningún cambio "concreto" en la posición atómica de Rusia después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara que había puesto en "alerta especial de combate" a las fuerzas de disuación nuclear de su país, afirmó hoy un alto funcionario del Pentágono.

"Estamos vigilando y siguiendo el tema muy de cerca; no creo que hayamos visto nada concreto como resultado de su decisión, al menos no por ahora", dijo la fuente, que no fue identificada, según la agencia de noticias AFP.

El funcionario reconoció que era "difícil saber qué había detrás de la orden de Putin", pero evaluó que "el mero hecho de mencionar" o "amenazar" con un "uso de las fuerzas nucleares" es "inútil y representa una escalada importante" en su invasión de Ucrania, sobre todo cuando la OTAN "nunca" amenazó a Rusia.

Asimismo, un vocero del Departamento de Estado también consideró que la "retórica provocadora sobre las armas nucleares" es "peligrosa" y favorece "los riesgos de incidente".

Putin anunció ayer que había ordenado poner en "alerta especial de combate" a las fuerzas de disuasión nuclear de su país en respuesta a lo que calificó como "declaraciones agresivas" de potencias de la OTAN por la invasión rusa a Ucrania.

En paralelo, Bielorrusia, aliado de Rusia, celebraba un referendo destinado a eliminar la obligación de que la exrepública soviética siga siendo una "zona libre de armas nucleares".

Las potencias occidentales denunciaron el plebiscito ya que consideran que podría permitir a Rusia trasladar armas nucleares a Bielorrusia, otro vecino de Ucrania que también limita con varios países de la OTAN.

No obstante, el funcionario del Pentágono precisó que hasta hoy no se observaron movimientos en ese sentido y no había constancia de que haya militares bielorrusos en Ucrania como refuerzo de las fuerzas rusas.

"Nada indica que haya soldados bielorrusos en orden de batalla para entrar en Ucrania ni que hayan entrado o estén entrando" en el país, explicó.

"Que sepamos, las fuerzas que entraron en Ucrania son todas rusas", detalló.

Según el funcionario, Rusia hizo entrar en territorio ucraniano a "casi 75%" de las fuerzas de combate que concentró en la frontera durante los últimos meses, y "se esfuerza" en su avance hacia Kiev, pero veía su avance obstaculizado en el quinto día de la invasión.

Durante las últimas 24 horas, la principal columna rusa que se dirige a la capital ucraniana "avanzó unos cinco kilómetros" y se encontraba "a unos 25 kilómetros" de la ciudad, estimó la fuente.

"Sin duda se vieron frenados y les frustra su falta de progreso en el frente de Kiev", insistió.

En la misma línea, agregó: "Los ucranianos son muy creativos en la resistencia, vuelan puentes, atacan en pequeño número, a veces poco armados pero de forma muy eficaz". (Télam)