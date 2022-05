Estados Unidos aseguró hoy que bajo ningún concepto invitará a representantes del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, en medio de la polémica por la posible exclusión de varios países del encuentro regional, previsto para principios de junio en Los Ángeles.

"Rotundamente no. No lo reconocemos como un Gobierno soberano", dijo Kevin O'Reilly, coordinador de la Cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del Gobierno de Maduro, según la agencia de noticias AFP.

Estados Unidos considera como ilegítimo al gobierno de Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Consultado sobre la eventual participación en la cumbre del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, O'Reilly también fue definitivo. "No", afirmó.

Fue menos tajante al responder preguntas sobre la posible participación de representantes del gobierno cubano. Dijo que la Casa Blanca estaba a cargo del asunto, pero que a su entender ninguna invitación había sido enviada aún.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que "en ningún caso" asistirá a la Cumbre de las Américas, luego de que varios mandatarios advirtieron que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela son excluidos.

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré", escribió anoche Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que agradeció "la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones".

Funcionarios estadounidenses indicaron en las últimas semanas que no tenían previsto invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre por considerar que en estos países no se respetaba la democracia.

Ante esto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no iría a Los Ángeles si se excluía a algún país, una postura que tuvo el respaldo de su par boliviano, Luis Arce. Alberto Fernández puso en duda su asistencia y el chileno Gabriel Boric aseguró que irá, pero se sumó al pedido de no dejar a ninguna nación afuera del evento.

O'Reilly dijo que el gobierno está "en constante diálogo" con México. "Ciertamente estamos teniendo conversaciones con el gobierno de México y todos los gobiernos en la región sobre la estructura y la organización", indicó.

En su tuit, Díaz-Canel dijo que pese a que no estará presente, "como siempre ocurrió en el pasado, la voz de #Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas".

"Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva", agregó Diaz-Canel, que mañana será anfitrión de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblo de Nuestra América (ALBA).

A mediados de mayo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había dicho en Managua que no le interesa participar. "Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa (...) esa cumbre no enaltece a nadie". (Télam)