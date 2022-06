Estados Unidos dijo hoy que pronto anunciará a qué líderes del continente invitará a la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Angeles, en medio de tensiones por la esperada exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque dejó entrever que no invitaría a Juan Guaidó pese a que sigue reconociéndolo como presidente venezolano.

"Aún tenemos (que hacer) algunas consideraciones finales, pero creo que pronto vamos a informar a la gente públicamente de la lista final", dijo encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Juan Gonzalez, en una conferencia telefónica con medios de América, entre ellos Télam.

Un anuncio inicial del Gobierno del presidente Joe Biden de que no se invitaría a la cumbre a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerarlos antidemocráticos provocó malestar en distintos gobiernos latinoamericanos.

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, lideró los cuestionamientos y condicionó su presencia en la cumbre, que se celebra del 6 al 10 de junio, a que se invitara a Cuba.

MIRÁ TAMBIÉN Claves del día 98 de la guerra: Rusia controla parte del Donbass y EEUU refuerza envíos a Ucrania

El presidente boliviano, Luis Arce, dijo luego que él tampoco iría si se excluía a los "pueblos hermanos" de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El presidente Alberto Fernández y su par chileno, Gabriel Boric, quienes confirmaron que irán, pidieron que no hubiera exclusiones.

El Gobierno de Biden inició este mes consultas con el de México en torno a la postura de López Obrador, inquieto porque la ausencia del líder de uno de los países de más estrecha relación con Estados Unidos empañe la máxima cita política continental.

En una teleconferencia con periodistas, Gonzalez trató de restar trascendencia a la polémica y dijo que Estados Unidos estaba más focalizado en los temas centrales de la cumbre, como la democracia, la economía pospandemia o la inmigración.

MIRÁ TAMBIÉN Rusia no descarta una reunión Putin-Zelenski, aunque solo para rubricar documentos

Pero no pudo evitar tener que responder pregunta tras pregunta sobre la cuestión de las exclusiones durante su intervención junto al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

El presidente Joe Biden "realmente quiere, a un nivel personal", que el presidente López Obrador esté en la cumbre en Los Angeles, dijo Gonzalez, principal asesor de Biden en cuestiones de América Latina, sin aclarar si Cuba será finalmente invitada.

"No voy a entrar en detalles, pero lo que diré es que acabamos de tener conversaciones muy respetuosas y activas con México sobre el pedido del presidente mexicano de que Cuba asista a la cumbre", prosiguió.

"En última instancia, como es una prerrogativa del anfitrión, tomaremos una decisión final y la anunciaremos", agregó.

Sobre Venezuela, dijo que, como ha hecho desde 2019, Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino del país a Juan Guaidó, y no a Nicolás Maduro.

Sin embargo, consultado explícitamente sobre por qué aún no había invitado a un líder al que considera presidente de un país, como Guaidó, dijo que que no todos los países de la región son de la misma opinión, pareciendo abrir la puerta a que no esté en la cumbre.

"Una vez más, no voy a entrar en consideraciones con respecto a invitaciones, excepto para subrayar que hay gobiernos que tienen visiones diferentes sobre estos temas y hemos hablado y consultado con ellos", dijo.

"La prerrogativa del anfitrión es importante. Pero también queremos facilitar una conversación regional amplia y asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista", señaló.

Gonzalez dijo que Estados Unidos quería que Guaidó lidere un diálogo que allane el camino a "elecciones libres" en Venezulea, pero dijo que también admitía que en la región "hay Gobiernos con una visión diferente".

(Télam)