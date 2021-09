Click to enlarge A fallback.

El secretario de Estado Antony Blinken dijo hoy que Francia es un "socio vital" en Asia, tras el enojo de París por una alianza militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia en el Indo-Pacífico que frustró la venta de submarinos galos a Canberra.

"Quiero enfatizar que no hay una ruptura regional que separe los intereses de nuestros socios del Atlántico y el Pacífico. Francia, en particular, es un aliado vital en esto", afirmó Blinken ante periodistas.

Sin embargo, el Gobierno galo decidió anular una velada de gala prevista para mañana en Washington en la residencia del embajador francés para celebrar el aniversario de una batalla naval decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, según confirmó un funcionario bajo condición de anonimato a la agencia de noticias AFP.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaron anoche un nuevo pacto de defensa, denominado Aukus por las iniciales en inglés de los tres países anglosajones, por el cual Canberra será el segundo país en obtener submarinos nucleares de tecnología estadounidense.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU impulsará en la Cumbre de las Américas de 2022 la defensa de la democracia y los DDHH

En consecuencia, Australia rompió un acuerdo multimillonario para dotarse de submarinos convencionales franceses a un costo de 36.500 millones de dólares que desató la cólera del Gobierno galo.

"Esta decisión unilateral, brutal, imprevisible, se parece mucho a lo que hacía el presidente Trump", denunció el canciller francés Jean-Yves Le Drian en una entrevista a la radio France Info en la que insistió en que "esto no se hace entre aliados" y tendrá consecuencias.

"Nuestra posición -añadió- es de gran firmeza, de incomprensión y de petición de explicaciones y clarificaciones de unos y de otros".

En tanto, Blinken indicó que Estados Unidos apoya firmemente a Australia, que ha venido enfrentando una creciente presión de China.

MIRÁ TAMBIÉN La canciller de Países Bajos dimitió tras las críticas por la evacuación de Afganistán

"Beijing vio en los últimos meses que Australia no retrocederá y que las amenazas de represalias económicas y presión simplemente no funcionarán", argumentó y agregó: "Estados Unidos no dejará sola a Australia en el campo, o, mejor dicho, en la cancha". (Télam)