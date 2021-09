El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregó hoy a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) un ambicioso proyecto que denominó Ley de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que aspira a convertir en uno de los ejes de su acción de Gobierno y con la que promueve una reforma a la legislación laboral y establece un nuevo impuesto para los sectores más ricos.

El proyecto de ley fue presentado con carácter económico urgente, tiene 140 páginas y 334 artículos, y según adelantó anoche el mandatario por televisión, incluye reformas en el campo laboral y tributario y puntos que, señaló, buscan la atracción de inversiones.

Al entregar la iniciativa a la titular del Congreso, Guadalupe Llori, Lasso consideró “inaplazable y apremiante” a su proyecto, con el que aspira a crear hasta 2025 unos 2 millones de puestos de trabajo.

“¿Quién podría negarse a un cambio profundo y radical de las actuales condiciones laborales?", se preguntó el mandatario, para quien resulta “absurdo” que Ecuador tenga un Código del Trabajo de hace 83 años.

Aunque no detalló las modificaciones que propone, el exbanquero reclamó “relaciones laborales modernas, adecuadas al mundo actual”, y calificó a su proyecto como “una alternativa, que se complementa con los derechos de los trabajadores”.

El jefe de Estado dejó en claro que los trabajadores no perderán sus derechos adquiridos y que acogerse al nuevo régimen laboral será “voluntario”, aunque advirtió que “no tiene sentido que quienes dicen defender el trabajo se opongan a la generación de empleo”.

La iniciativa, que la prensa ecuatoriana llama “megaley”, incluye el establecimiento de una contribución especial por dos años para quienes tiene un patrimonio de más de 500.000 dólares y por única para las empresas con un patrimonio de más de 1 millón de dólares y que en 2020 hayan generado más utilidades que en 2019.

También plantea una modificación en el pago de impuestos para las personas que ganen 24.000 dólares al año o más, según reportó el sitio Primicias.

“Los más ricos del Ecuador seremos los que más aportaremos para salir de la crisis. Yo seré uno de los ecuatorianos que más pagará impuestos con este proyecto de ley, pero no vengan aquí con la historia de que han jurado ante notario que no pueden permitir un aumento de impuestos. Claro, son aquellos que defienden a los ricos, cuidan su bolsillo y no quieren el desarrollo y el futuro de prosperidad”, dijo Lasso, que efectivamente es uno de los hombres más adinerados de su país.

El mandatario le pidió celeridad a los legisladores y a Llori, quien prometió “un debate intenso” para analizar si “el plan se expresa, realmente, los anhelos de los trabajadores y de la clase media”.

La Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobar o rechazar el proyecto de reforma, pero antes del debate en comisiones hay un paso formal en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que analiza si el documento cumple con los requisitos legales para ser de urgente consideración.

La iniciativa es una apuesta fuerte de Lasso, que no tiene mayoría en la AN y que ya enfrentó algunos cuestionamientos porque desde varias bancadas –el Partido Social Cristino, la correista Unes, Izquierda Democrática y el indigenista Pachakutik- se quejaron de que el texto llegaba sin ningún diálogo previo con los congresistas.

Aún así, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, adelantó que se busca lograr acuerdos de carácter pragmático en los que “exista un entendimiento” sobre la aprobación de ciertos cuerpos legales que son importantes “para que el país pueda destrabarse”.

Prometió de inmediato “rondas de diálogos” con las distintas bancadas para explicar cada punto de la iniciativa.

Además del mensaje en TV y sus declaraciones, Lasso dedicó varios mensajes en Twitter para reivindicar la iniciativa.

“Esta es la oportunidad histórica para alcanzar el Ecuador que todos merecemos. El proyecto de Ley de Creación de Oportunidades es por los ecuatorianos que buscan un trabajo, los jóvenes, las familias y todos quienes sueñan con un mejor país”, escribió, y aseguró que no se permitirá la evasión fiscal, por lo que “las personas con grandes empresas en el país, pero que viven en el exterior, deberán cumplir con sus obligaciones tributarias en Ecuador”.

Prometió “un nuevo régimen favorable para emprendedores y negocios populares”, la generación de “zonas francas libres de impuestos” e incentivos tributarios “para actividades agroecológicas, comunitarias, de desarrollo productivo rural, turismo y más”.

