La ministra de Salud de Ecuador, Ximena Garzón, anunció hoy que a partir de febrero se incluirá en el plan de vacunación contra la Covid-19 a niños de más de tres años.

A comienzos de febrero de 2022 se comenzará a vacunar a niños desde los tres años, ya que el objetivo es alcanzar el 85% de la población, que implica 13.682.046 personas, para llegar a la inmunidad, según una entrevista a la ministra realizada por el diario local El Universo.

"Teniendo una visión un poco más realista ahora en estas últimas semanas, no por falta de vacunas, no por falta de centros de vacunación, no por falta de comunicación, sino un poco por falta de voluntad de las personas, (...) ha sido un reto en todos los países poder llegar a estos sectores más jóvenes", dijo Garzón.

Además, señaló que el estrato de edad con menos cobertura son los niños entre cinco y 17 años.

Por otra parte, Garzón estimó que a fines de esta semana se alcanzará entre un 82 a 83% de vacunados con dos dosis.

Para la ministra, a mediados de enero de 2022 se llegará al 85% de vacunados con dos dosis, pero agregó que esto dependerá de la colaboración de los ciudadanos.

En Ecuador desde octubre se inmuniza a niños a partir de los cinco años.

La noticia llega en medio de un aumento de contagios.

El Ministerio de Salud de Ecuador identificó un aumento importante en el número de casos positivos Covid-19 en Guayas entre las semanas del 12 al 25 de diciembre.

Hubo 675 casos positivos en la semana del 12 al 18 de diciembre, de acuerdo con el área de Vigilancia Epidemiológica y 1.022 en la semana siguiente, casi el doble.

La cartera de Salud destacó que desde principios de este mes se observó un incremento de contagios en esa provincia.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que la variante Ómicron del coronavirus ya es de transmisión comunitaria.

El país registraba hasta ayer 24 casos de la variante a nivel nacional, luego que se sumaran tres nuevos contagios en Guayaquil, informó El Comercio.

“En Guayaquil se ha registrado tres casos nuevos de la variante de preocupación Ómicron, lo que significa que ya es comunitario. Estos se suman a los que ya fueron notificados en Pichincha, dando un total de 24 a escala nacional”, señala el documento de la cartera de Salud. (Télam)