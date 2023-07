La encargada de un edificio del barrio porteño de Recoleta denunció que fue amenazada y agredida físicamente por la esposa de un diplomático panameño que reside allí desde marzo y que con motivo de este incidente fue removido del cargo que desempeñaba en el país. La discusión se habría generado porque la portera retó a su hija por dejar abierta la puerta del ascensor y en un video que circuló por redes sociales se pudo observar la agresión en el hall del edificio

Juliana Gómez, de nacionalidad paraguaya, tiene dos costillas dañadas y está bajo tratamiento médico. Denunció que desde hace varios meses recibe intimaciones y amenazas: "Temo por mi vida", dijo en una entrevista televisiva. El diplomático en cuestión se llama Carlos Lawson, agregado de Negocios de la embajada de Panamá y que ya fue removido del cargo. En tanto, su esposa es Jessica Giovana Pineda Quinteros. De acuerdo con el relato de la víctima, el conflicto tuvo su epicentro cuando la hija del matrimonio dejó la puerta del ascensor abierta inhabilitándolo por completo. Fue allí cuando Juliana intercambió palabras con la menor que derivó en una discusión con su madre sobre la vereda de la calle Arenales 1422. Posteriormente la esposa del diplomático encaró a la portera y decidió atacarla con trompadas y tironeos de pelo

"Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón", contó Juliana acerca de las imágenes difundidas. LD/EFR NA