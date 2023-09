El excanciller mexicano Marcelo Ebrard anunció hoy la conformación de una “asociación civil”, que denominó El Camino de México y que, aclaró, no es un partido político, con lo que prolongó las dudas acerca de si ese paso significa abandonar el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que cuestiona por lo que considera irregularidades en el proceso de definición de la candidatura presidencial para 2024.

En una reunión con cientos de militantes, entre ellos legisladores, Ebrard firmó simbólicamente la documentación para poner en marcha la asociación.

“Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido; aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos… Somos un movimiento político, eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de asociación”, explicó Ebrard.

Según el diario El Universal y otros medios mexicanos, el exsecretario de Relaciones Exteriores se reunió en privado con sus simpatizantes en un salón de la alcaldía Xochimilco.

En su mensaje, les propuso mantener la misma organización que crearon para los recorridos que encabezó como parte del proceso interno de Morena y sus aliados para definir la candidatura presidencial.

Esa elección recayó en la exalcaldesa de la capital Claudia Sheinbaum, ganadora del complejo proceso de encuestas que eligió el oficialismo y sus aliados para resolver quien buscará el lugar del presidente Andrés López Obrador el año próximo.

“Nunca los voy a defraudar. El que quiera participar, bienvenida, bienvenido. Vamos a firmar; es nuestro movimiento y vamos a llevar a donde queremos llegar. Ese es el camino de México", expresó Ebrard, a quien sus seguidores vivaron al grito de “presidente/presidente”.

Cuando se consultó a la senadora Martha Mícher si se trataba de romper con Morena, afirmó: “En este momento no hay ninguna otra noticia más que esta”. Y agregó: “No hay una escisión”.

Ante la consulta sobre si después de 2024 puede haber lanzamiento de un partido, respondió: “Paso a paso. Ahorita somos una organización; no hay otra cosa que se haya anunciado”.

Diez días atrás, Ebrard había advertido que si no se atendía la impugnación que hizo al proceso interno que ganó Shienbaum y no se repetía la consulta, dejaría la fuerza y lanzaría un nuevo partido.

"Esperamos la respuesta de Morena, de su dirigencia, y si creen que no pasó nada, entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir, porque no coincido con estas prácticas; ya no tendría interés de seguir en Morena", avisó entonces Ebrard. (Télam)