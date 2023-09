El excanciller mexicano Marcelo Ebrard advirtió hoy que si no se atiende la impugnación que hizo al proceso interno por el que el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) definió a su candidata presidencial para 2024 y no se repite la consulta dejará la fuerza y lanzará un nuevo partido.

"Esperamos la respuesta de Morena, de su dirigencia, y si creen que no pasó nada, entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir, porque no coincido con estas prácticas; ya no tendría interés de seguir en Morena", avisó Ebrard, que puso el 18 de este mes como plazo límite para una respuesta de la conducción partidaria.

El excanciller y aspirante a la Presidencia hizo el anuncio en un contacto ante la prensa en el que no aceptó preguntas, apenas días después de que la exjefa de Gobierno de la capital mexicana Claudia Sheinbaum fuera confirmada como candidata.

La pretensión de Ebrard parece destinada al fracaso, porque el presidente Andrés López Obrador ya formalizó la postulación de Sheinbaum y los demás partidos aliados aceptaron el resultado del proceso de encuestas que el oficialismo había elegido para resolver quién lo representará en los comicios del año próximo.

Ebrard reseñó que presentó una síntesis de lo que considera “irregularidades” ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, incluyendo acciones de la Comisión de Encuestas y de la Secretaría del Bienestar presuntamente en favor de Sheinbaum.

"No es mi objetivo llegar a una senaduría o algún cargo (de elección popular); mi objetivo es que esto se resuelva", sentenció el excanciller, con lo que pareció cerrar la puerta a una eventual negociación.

Indicó también que los legisladores que integrarán su movimiento seguirán formando parte de la alianza de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), por lo menos hasta que la dirigencia nacional se pronuncie sobre la denuncia que presentó ayer, informaron los sitios de Proceso y El Universal.

Ebrard dijo que si no se atiende su reclamo, además de dejar el oficialismo, iniciará un “recorrido nacional” que terminará en octubre, porque "las precampañas inician el 4 de noviembre".

"No debemos permitir que estas prácticas, que son un virus, estén en la corriente sanguínea de Morena porque sería devastador", dijo Ebrard sobre las irregularidades que denuncia, e insistió en que no puede darse "cartas de naturalización" al condicionamiento de programas sociales, la intervención de gobernadores y la cooptación de sindicatos.

"No es un asunto menor; es un asunto mayor. Esto podría ser definitorio para el futuro de Morena, más que para el futuro de Marcelo Ebrard", expresó.

En declaraciones a la emisora Milenio, Sheinbaum dijo que sus asesores analizaron la presentación de Ebrard.

"Revisamos la impugnación; no tiene mucho fundamento. Será respondida jurídicamente", anticipó y sostuvo que las diferencias con Ebrard no implican una ruptura partidista, reportó la agencia AFP.

En su presentación, Ebrard advirtió que "no existieron las condiciones para que la ciudadanía que quería participar lo hiciera con plena libertad de decidir sin presiones" y juzgó que “resulta procedente la reposición del procedimiento y la nulidad de los resultados obtenidos".

El jueves último se conoció el resultado de los sondeos en los que los afiliados de Morena eligieron, con cerca del 40% de los votos, a Sheinbaum como candidata para las elecciones, por delante de Ebrard, que quedó con el 25%.

Los principales partidos de oposición, en tanto, unificaron fuerzas detrás de la postulación de Xóchitl Gálvez. (Télam)