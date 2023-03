Oficialistas y opositores cruzaron hoy duras acusaciones en una sesión de la Cámara de Diputados de Paraguay, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de abril, y se acusaron mutuamente de corruptos mientras debatían la eventual destitución de un intendente.

La Cámara discutía sacar del cargo, tras un informe de la intervención, al jefe comunal de San Pedro, Gustavo Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado, el sector del oficialismo alineado al expresidente Horacio Cartes.

"El tema que nunca pasa de moda: la corrupción. Hoy, si los votos permiten, vamos a destituir a un corruptito, consuetudinario, comprobado, de familia de ladrones. En la sangre trajo el gen del robo", afirmó la diputada liberal Celeste Amarilla, una de las voces habitualmente polémicas.

Involucró en sus denuncias al llamado "clan Núñez", que integra su par Basilio "Bachi" Núñez, cartista, hasta hace meses jefe de la bancada colorada.

"No sé si tengo un déjà vu o me suena a Núñez. Una partida de gordos ladrones, contra los que la ciudadanía no puede, contra los que nadie puede. Hasta que va a llegar el fin, si el fin le está llegando a Horacio Cartes, que no le llegaría a Núñez", expresó Amarilla.

La legisladora pronosticó que Cartes, calificado como "significativamente corrupto" por Estados Unidos, pronto deberá "deshacerse de todos sus bienes malhabidos, porque no hizo con trabajo, sino con contrabando de cigarrillos".

Para Amarilla, el ahora presidente del Partido Colorado "evadía impuestos con las divisas que llevaba. Son años de corrupción y lo que hizo fue crear una familia de corruptos, comprar un partido ya corrompido y enseñarles cómo ser más corruptos".

En su réplica, Núñez acusó al candidato a presidente por la opositora Concertación Nacional, Efraín Alegre, de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuando Fernando Lugo estaba al mando del Ejecutivo.

"Nada más que 37 millones de dólares en una auditoría de un año de su gestión. Estuvo tres años", denunció Núñez, que dio por hecho que Alegre "tuvo enriquecimiento ilícito" y adelantó un pedido de informes a "la auditoría del Ejecutivo".

Núñez siguió: "Estos quieren hablar de transparencia; tenemos unos cuantos candidatos o candidatas a senadoras que son del mismo plumaje, que viven de las coimas, que en plena sesión de directores se acusan de coimeros".

El liberal Enrique Buzarquis, en tanto, ironizó sobre el hecho de que "en 13 años no se dieron cuenta de que había irregularidades y a días de las elecciones se dieron cuenta" de la conducta de Alegre, lo que, advirtió, "denota desesperación, denota preocupación y, sobre todo, torpeza política", detallaron diarios asunceños.

Y Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, que forma parte de la Concertación, evaluó que los colorados están "dando señales claras de desesperación y de que tienen una profunda preocupación de que van a perder sus privilegios".

Más tarde, Amarilla volvió a la carga: "Tuvieron el caso de Efraín Alegre 12 años cajoneado, pero que ahora que les va a ganar se preocupan. Estúpidos, una palabra que debería conocer el neurocirujano (Basilio Núñez), porque es genética", indicó.

Para entonces ya se sabía que, ante el riesgo de destitución, el intendente de San Pedro había presentado su renuncia, pero los intercambios continuaron.

El oficialismo colorado va a las elecciones del 30 de abril con el exministro Santiago Peña como candidato, surgido de internas en las que lo respaldó Cartes.

El exmandatario habló anoche en un acto de apoyo a su figura, y pidió a los afiliados colorados que no le "suelten la mano".

"Realmente, no es fácil pasar los momentos que estoy pasando", expresó Cartes, que debió vender acciones de varias de las empresas que controlaba por las sanciones que le impuso Washington, y que lo obligaron a desinvertir antes del 27 de este mes.

En enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó económicamente al exgobernante con el congelamiento de sus activos financieros en EEUU y la prohibición de operar con ciudadanos de ese país. (Télam)