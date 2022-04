El presidente de Colombia, Iván Duque, renovó hoy su defensa del operativo militar que el 28 de marzo último dejó 11 muertos en el departamento de Putumayo, después de que investigaciones periodísticas insistieran en poner en duda la versión oficial y de que la oposición adelantara que trabaja en una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano.

Se trató de una "operación que tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio", afirmó hoy Duque en Nueva York.

Reiteró además que "el actuar de la fuerza pública ha sido conforme a todos los protocolos de uso de fuerza y de conformidad también con las norma del derecho internacional humanitario".

El mandatario, que está en Estados Unidos para intervenir mañana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una visita que coincide con la presentación del primer informe del año de la Misión de Observación que vigila la implementación del acuerdo de paz, ya había defendido días atrás el operativo de Putumayo.

Un operativo reivindicado por el Gobierno en el municipio de Puerto Leguizamo dejó 11 muertos, supuestos integrantes de las disidencias de las FARC, pero los vecinos denuncian que ninguno de los asesinados integraba la guerrilla o alguna insurgencia.

Varios medios de prensa, algunos alternativos, revelaron informes basados en fuentes testimoniales, videos y fotografías sobre lo ocurrido en Puerto Leguízamo, donde se desarrollaba una feria de tres días entre habitantes de la región para recaudar dinero destinado a obras locales.

En la mañana del tercer día, según la versión de los locales recogida por medios como Vorágine, El Espectador, Caracol Radio y Revista Cambio, hombres armados que llegaron al lugar dispararon de manera indiscriminada contra los pobladores.

En el ataque murieron los civiles Divier Hernández Rojas, presidente de junta de acción comunal; su esposa Ana María Sarria; Pablo Panduro Coquinche, gobernador del cabildo indígena Kichawa; y Brayan Santiago Pama, de 16 años, entre otros.

Según el portal Vorágine, al niño Pama le dispararon cuando intentó "socorrer a un herido" y su cuerpo luego habría sido manipulado por el Ejército de acuerdo a las imágenes de tres fotografías obtenidas por ese medio.

"Se desplomó cerca de la orilla del río. Será imposible que a la gente se le borre de la memoria el momento en que Rodolfo Pama, padre de Brayan Santiago, corrió hasta donde estaba el cuerpo tendido de su hijo y comenzó a decirle, desesperado, "abra los ojos, papito, levántese", relató Vorágine, consignada por la agencia Ansa.

La investigación de ese medio y de otros reveló inconsistencias en las versiones difundidas por el Ejército como los tiempos en los que la Fiscalía llegó al lugar de la matanza para recoger los cuerpos, las órdenes impartidas por las tropas a la población tras la masacre, las ropas usadas por algunos militares y la pérdida del dinero recolectado en el bazar, según el portal noticioso.

Duque y su ministro Molano defendieron el operativo, pese a los múltiples testimonios de los habitantes de la zona, con el argumento de que se trató de un operativo contra disidentes de las FARC y narcotraficantes.

El 30 de marzo Molano divulgó un video en el que se a supuestos disidentes, pero sin contexto ni clara ubicación que pudiera dar certeza de que se trataba del procedimiento en Putumayo.

"Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos", escribió Molano en su cuenta de Twitter, acompañado del video.

La Procuraduría le pidió al Ejército información detallada, la Fiscalía negó que fuera cierta la versión castrense del supuesto arresto de personas y la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer los hechos.

“Esperamos que el dictamen propio de la Fiscalía, con los tiempos que deben surtirse al interior del ente investigador, también se conozcan", expresó Duque.

En el Congreso, en tanto, avanza la posibilidad de una moción de censura contra Molano, a quien la oposición analiza citar, según reveló la representante a la Cámara Katherine Miranda.

“Lo que pasó en Putumayo es inaceptable, pero no es la primera vez que, frente a la cartera de Defensa, se presentan graves cargos de violaciones de derechos humanos, por parte del Ejército Nacional. Por eso desde la oposición estamos evaluando una moción de censura contra el ministro Molano”, señaló Miranda, según el sitio del diario El Nuevo Siglo.

Para la legisladora, las investigaciones de los medios de los medios “pero sobre todo lo que dice la comunidad de Puerto Leguizamo demuestran que estamos frente a un caso de 'falsos positivos', una masacre perpetrada por el Ejército contra la población civil”.

“Falsos positivos” fue el nombre con el que la prensa colombiana llamó a los asesinatos de campesinos y desocupados por parte de las fuerzas militares, que los hacían pasar como insurgentes muertos en combate, para ganar ascensos y otros beneficios. (Télam)