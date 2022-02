El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó hoy la despenalización del aborto hasta las 24 semanas aprobada ayer por la Corte Constitucional del país y manifestó su preocupación porque esta decisión haga de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "una práctica casi anticonceptiva".

En tanto, colectivos feministas y diversas ONGs internacionales celebraron el fallo, al que calificaron de "un gran triunfo para los derechos humanos".

En una entrevista con la emisora La FM, el mandatario colombiano, que se definió como "una persona provida", se indignó porque esta medida permita abortar "sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo".

"Me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular", señaló.

Para Duque, la despenalización de la IVE es "preocupante" en una sociedad como la colombiana, en la que, explicó, hay machismo y altos índices de embarazos no deseados, recogió la agencia de noticias Europa Press.

"Me preocupa que esta práctica de aborto, que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y, en un país machista, que se pueda recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos método anticonceptivo para no usar el condón", expresó, a la vez que consideró que, en su lugar, una sociedad como la colombiana debería luchar contra los embarazos no deseados o los adolescentes.

Además, el gobernante conservador cuestionó que una decisión de este calibre haya sido tomada "sólo por cinco personas", en referencia a los jueces que votaron a favor de despenalizar la IVE.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional de Colombia aprobó ayer la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en una votación histórica.

Este mismo tribunal ya había legalizado la IVE en 2006 por tres causales: violación, malformación o riesgo de la vida materna.

Pese al rechazo de los sectores conservadores, la sentencia fue aplaudida por el movimiento Causa Justa, que había presentado seis cargos de inconstitucionalidad para eliminar a la IVE del Código Penal, y colectivos feministas colombianos, que esta tarde realizarán un festejo frente a la sede de la Corte "con música, artistas y estampado de afiches y camisetas para recordar este fallo histórico".

También diversas organizaciones derechos humanos celebraron la sentencia como "una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas".

“Tras la legalización del aborto en la Argentina y la reciente decisión de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina, a contramano de los retrocesos que observamos, por ejemplo, en Estados Unidos", dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Argentina, Mariela Belski.

"La despenalización en Colombia es una emocionante victoria que nos da más fuerzas para luchar hasta que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de todas la mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en todo el continente”, agregó.

No obstante, AI advirtió que, pese a ser un derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en 2006, el acceso al aborto es actualmente "inequitativo y limitado en Colombia".

Según datos de esta ONG, en el país se realizan 400.400 abortos cada año, de los cuales sólo el 10% se realiza en centros de salud en condiciones seguras, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades. (Télam)