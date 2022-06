El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió unidad al presidente electo, Gustavo Petro, y llamó a proteger las libertades, la democracia y la iniciativa privada "para que el país pueda seguir avanzando".

"Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia, y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo", expresó el mandatario durante una visita a Portugal.

"Quien quiera que sea el presidente de Colombia solamente puede soñar con que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría en que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas", manifestó Duque, citado por el diario colombiano El Espectador.

Agregó que más allá de las diferencias entre las corrientes políticas, "será necesaria la unidad para que el país pueda seguir avanzando".

"El presidente (John) Kennedy solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50%; pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso lo sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada", subrayó el mandatario en una reunión con posibles inversores.

Por último, aseguró que quienes quieran invertir en Colombia lo pueden hacer con tranquilidad.

En su visita, en la que anunció la creación del Consejo Estratégico Colombia-Portugal, enfocado en el comercio, Duque aprovechó para llevar tranquilidad a los posibles inversores.

"Somos el segundo país de mayor inversión portuguesa después de Brasil, algo que a nosotros nos llena de orgullo", expresó el mandatario y recalcó que las puertas de Colombia "están abiertas" y "los socios locales los están esperando con avidez".

"Por encima de cualquier coyuntura la inversión portuguesa se ha mantenido en el tiempo y ha logrado demostrar que cuando un portugués llega a Colombia, llega para quedarse, para que le vaya bien y para hacer bien", declaró, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

Las declaraciones de Duque llegaron una semana después de su primera reunión con Petro, tras las elecciones generales en las que el político de izquierda se alzó con la victoria frente al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, populista de derecha.

En el encuentro, ambos trataron asuntos de seguridad, finanzas y transición energética, así como el inicio del proceso transitorio del poder hacia el primer Gobierno de izquierda en la historia del país latinoamericano. (Télam)