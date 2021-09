El mandatario de Colombia, Iván Duque, aseguró hoy que no entra “en polémicas con expresidentes”, al negarse a replicar a su antecesor, Juan Manuel Santos, quien lo había cuestionado por sus críticas al acuerdo de paz con las FARC que el jefe de Estado lanzó en su discurso ante la asamblea de la ONU.

“Soy el presidente y es adecuado discutir públicamente. Yo no entro en polémica con expresidentes”, dijo Duque, que igualmente defendió sus conceptos ante la ONU.

Santos se había quejado de que Santos juzgó “frágil” el entendimiento que alejó a las FARC del combate y lo convirtió en un `partido político legal.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas, porque eso fue lo que hizo al decir ante la entidad que más conoce el acuerdo de paz, la que más lo ha elogiado, que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro”, protestó Santos.

En su réplica, Duque expresó que “hay que hablar siempre con la verdad” e insistió en que “hay un proceso en construcción que es frágil y eso no puede generarle urticaria a nadie, porque todos los procesos de paz en el mundo tienen esos elementos de fragilidad”.

“Es con hechos y con cifras que se muestra al mundo lo que Colombia adelanta con el proceso y si hay personas que se incomodan porque se habla con la verdad, pues que se incomoden. La verdad es incontrovertible”, remató.

Según los sitios de los diarios El Tiempo y El Nuevo Siglo, Duque mencionó como “elementos de fragilidad" que en 2018 Iván Márquez era prófugo de la justicia y hoy lidera una de las disidencias de las FARC y que otros jefes de la guerrilla, pese a haberse acogido al acuerdo de paz, volvieron a la ilegalidad, entre ellos Jesús Santrich y Marlon Marín.

“La paz no tiene dueño ni le pertenece a nadie, ni es el patrimonio político de una persona. La paz es un propósito nacional y alcanzar la paz necesita legalidad, que haya cero impunidad. Hay fragilidades que deben superarse con el fortalecimiento de las instituciones”, concluyó. (Télam)