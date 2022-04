El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró hoy la decisión de la Justicia de avalar la extradición a Estados Unidos del líder del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, alias Otoniel, y prometió que el Ejecutivo actuará para que se concrete lo más rápido posible, aunque varias organizaciones pidieron que no se dé ese paso, para que el narcotraficante pueda ser juzgado en el país.

"Destacamos la labor patriótica que ha cumplido la Corte Suprema de Justicia al avalar la extradición de 'Otoniel'. Ahora procederemos desde el Poder Ejecutivo con la velocidad que corresponde para avanzar en esa dirección. Este es un triunfo de las instituciones y esperamos que esa extradición se haga lo antes posible", señaló Duque a la prensa.

El mandatario reseñó que "toda extradición de este tipo de delincuentes no es obstáculo para que se siga compareciendo a los llamados de la justicia colombiana", en lo que pareció una respuesta a las versiones de malestar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el anunciado traslado del exjefe del Clan del Golfo.

Duque explicó que "bajo el principio de la reparación por crímenes que han ocurrido en Colombia una vez que se cumplan las penas por narcotráfico en EEUU tienen que volver al país a pagar sus penas por los delitos cometidos en su territorio".

Más de 30 organizaciones sociales pidieron en una carta abierta frenar la extradición, porque si “Otoniel” va a Estados Unidos se hará "trizas la verdad" en su país.

El texto enviado a la Corte, a la Comisión de la Verdad, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas hace varios pedidos a favor de las garantías en los derechos de las víctimas.

"No hemos aprendido las lecciones del pasado. A las víctimas y a la sociedad colombiana se les oculta la verdad real y procesal. Unos pocos se benefician de la verdad en los EEUU, que solo es de tráfico de drogas, y de entrega de dineros y de rutas. Y acá, nos seguimos quedando con mentiras que hacen que todo sea peor", afirma la carta.

Las organizaciones –varias de ellas de EEUU- advirtieron que cuando se extraditaron exparamilitares a Estados Unidos, "la verdad se hace trizas, como la posibilidad de paz en los territorios".

"Nuestras mujeres víctimas de violencia sexual no importan. Nuestros desaparecidos y asesinados no importan. Nuestros niños y jóvenes reclutados no importan. La exclusión y esta continuidad de la guerra y la violencia todos los días en nuestros territorios no importan. Nuestros desplazamientos o confinamientos no importan. La destrucción de nuestros bosques, aguas, animales, no importan. Eso no importa. Los crímenes de lesa humanidad no importan. Colombia no importa, la paz no importa", alertan.

Entre otros, firma la misiva Colombian Progressives Miami, Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Collective; Carlos Aguila, de Colombian-American Activist Danecis Arce;

Joseph F. Jordan, miembro del Southern Africa Support Project Andrew Moorehouse; y Raudemar Ofunshi Oba Koso, del programa Colombia Acuerdo de Paz.

Esta mañana, inclusive, algunas decenas de víctimas del conflicto interno llegaron hasta el Palacio de Justicia en Bogotá para un acto simbólico de rechazo a la inminente extradición del exjefe del Clan del Golfo.

"Otoniel" fue detenido el 23 de octubre de 2021 y a principios de noviembre EEUU pidió la extradición por delitos de tráfico de narcóticos, entre otras causas.

Desde su captura dio varias versiones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, en las que dijo tener información sobre el conflicto armado interno.

La JEP es un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las ex FARC en 2016.

Según la Fiscalía, por hechos cometidos en Colombia, Úsuga registraba 122 órdenes de detención por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico, entre otros, reportó la agencia Sputnik.

El Clan del Golfo es un grupo armado ilegal, dedicado al narcotráfico, surgido tras la desmovilización de grupos paramilitares de extrema derecha en 2006. (Télam)