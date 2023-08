El mayor ataque aéreo ruso contra Kiev desde la primavera mató a dos personas la madrugada del miércoles y los restos de los misiles cayeron sobre edificios, un parque y una escuela, informaron funcionarios ucranianos. La agencia de noticias Reuters capturó imágenes de una bola de fuego que cayó del cielo nocturno en una parte de la capital ucraniana cerca de un supermercado, detonando en una gran explosión que bañó de luz las torres residenciales cercanas.

Tres personas resultaron heridas en el ataque nocturno sobre Kiev, y drones de combate atacaron infraestructura en la región central de Zhytomyr, donde una instalación no identificada y vías de ferrocarril resultaron dañadas y los trenes sufrieron retrasos, revelaron. Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 28 misiles entrantes y 15 de los 16 drones en el ataque nocturno, que también tuvo como objetivo la región de Odesa en el Mar Negro, comentó el general Valeriy Zaluzhnyi, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.

Rusia no deslizó comentarios de inmediato sobre el ataque aéreo nocturno, pero Moscú informó que había frustrado una incursión de drones ucranianos contra el oeste de su territorio. Rusia llevó a cabo ataques aéreos regulares, pero más pequeños, contra Kiev durante todo el verano, y bombardeó la capital en mayo.

El último comenzó con grupos de drones dirigiéndose hacia Kiev desde diferentes direcciones y fue seguido por una salva de misiles lanzados por bombarderos estratégicos Tu-95. No quedó claro de inmediato qué fue alcanzado por el único dron que no fue derribado.

"Kiev no había experimentado un ataque tan poderoso desde la primavera. El enemigo lanzó un ataque masivo y combinado utilizando drones y misiles", escribió Serhiy Popko, jefe de la administración militar de la ciudad, en la aplicación de mensajería Telegram. Los cuerpos de dos personas fueron encontrados en un edificio no residencial, indicó el alcalde Vitali Klitschko en Telegram

Alrededor de las 4:00 am (01:00 GMT), un trozo ardiente de restos de un misil voló a través del cielo nocturno sobre las afueras del suroeste de Kiev y aterrizó cerca, expresó un testigo de Reuters. Varios edificios resultaron dañados por los escombros y funcionarios de la región de Kiev dijeron que seis casas privadas resultaron dañadas por fragmentos de misiles y varias personas resultaron heridas.

"Los humanos no hacen esas cosas. Aquí no hay objetos militares, nada, solo un bloque de apartamentos... Los misiles cayeron en el parque", protestó Roman Feshchenko, de 76 años, residente en el noroeste de Kiev, uno de los cuatro lugares donde cayeron los escombros. .

La Fiscalía general informó, por otra parte, que una mujer de 82 años había muerto durante la noche a causa de bombardeos rusos en su casa en la aldea de Svarkove, en la región norteña de Sumy

Ucrania también bombardeó. Drones ucranianos atacaron objetivos en al menos seis regiones profundas de Rusia el miércoles, incluido un aeródromo donde destruyeron aviones de transporte militar, en una de las andanadas más amplias hasta el momento de la contraofensiva de Kiev.

Ucrania informó este miércoles que cuatro aviones de transporte Il-76 fueron destruidos durante un ataque nocturno con drones en el aeropuerto de Pskov, en el oeste de Rusia. "Cuatro Il-76 han sido destruidos y no pueden ser restaurados

Algunas unidades (de aviones) más resultaron dañadas", señaló Andriy Yusov, portavoz de inteligencia militar ucraniana, a la agencia de noticias Ukrinform, dirigida por el Gobierno ucraniano. El vocero no especificó si Ucrania fue responsable del ataque mientras que esta mañana, medios de comunicación rusos informaron, a partir de un reporte del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso, que aviones de transporte Il-76 resultaron dañados durante un ataque con drones en el aeropuerto de Pskov. El gobernador de la región de Pskov, Mikhail Vedernikov, señaló que, de acuerdo con información preliminar, no hubo víctimas y que se estaba precisando la escala de la destrucción. De acuerdo con la página web del aeropuerto, el 334° Regimiento de Aviación de Transporte Militar de Rusia armado con aviones II-76, estaba apostado en el aeropuerto al momento del ataque con drones.. Reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, denunció este miércoles en una conferencia de prensa semanal, que Ucrania no habría sido capaz de atacar objetivos ubicados tan dentro del territorio ruso sin datos satelitales obtenidos de Occidente, informó la agencia de noticias Xinhua. Zakharova advirtió que las acciones de Ucrania no quedarán sin castigo, en tanto que el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, apuntó de su lado que expertos militares rusos están investigando las rutas de lanzamiento de los drones para evitar situaciones de este tipo en el futuro y que Moscú tomará todas las medidas necesarias. Pskov está ubicada en el oeste de Rusia, a 20 kilómetros al este de la frontera con Estonia. Los aliados occidentales de Ucrania generalmente prohíben a Kiev usar armas que ellos suministran para atacar a Rusia, pero dicen que Kiev tiene derecho a llevar a cabo esos ataques con su arsenal. Rusia agregó que drones ucranianos habían intentado atacar una torre de televisión en la región de Bryansk sin que se reportaran víctimas. Moscú también informó que sus aviones habían destruido cuatro barcos de ataque rápido ucranianos que transportaban hasta 50 paracaidistas en el Mar Negro. Int./AEB/GO NA