Dos hombres condenados en 1966 por el asesinato en Nueva York del activista Malcom X, uno de los mayores exponentes de la lucha contra el racismo, serán absueltos luego de haber pasado décadas en prisión, informó hoy la prensa local.

El juicio por la muerte del líder negro y musulmán en febrero de 1965 en Nueva York, en el momento de mayor popularidad de su lucha por la igualdad y los derechos humanos, estuvo salpicado de errores y omisiones, según una investigación que realizó la fiscalía del distrito de Manhattan.

Tras 22 meses, la pesquisa concluyó que tanto el FBI como la Policía de Nueva York ocultaron pruebas que de haberse hecho públicas habrían llevado probablemente a la absolución de Muhammad A. Aziz y Khalil Islam, quienes pasaron décadas en la cárcel por un crimen que no cometieron.

"Estos hombres no tuvieron derecho a la justicia que merecían", declaró el fiscal Cyrus Vance al diario local The New York Times, tras la "anulación de las condenas injustificadas" de ambos Aziz y Khalil.

La revisión del caso surgió tras la presentación de un documental sobre el asesinato y una nueva biografía del activista que, sin embargo, no identifica a los asesinos ni devela si hubo una posible conspiración de la policía o el Gobierno para silenciarlo.

Tras años reclamando justicia, Aziz, de 83 años, que fue liberado en 1985, y de Islam, que salió de la cárcel en 1987 y murió en 2009, quedarán al fin limpios.

Por su parte, Mujahid Abdul Halim, de 80 años, confesó el asesinato y fue puesto en libertad en 2010.

Durante el juicio de 1966, afirmó que Aziz e Islam eran inocentes. (Télam)