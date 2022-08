El expresidente Donald Trump dijo que agentes del FBI allanaron su propiedad en Mar-a-Lago y allanaron su caja fuerte en lo que su hijo reconoció que era parte de una investigación sobre la destitución por parte de Trump de funcionarios presidenciales

registros de la Casa Blanca a su resort en Florida. La búsqueda sin precedentes de la casa de un expresidente marcaría una escalada significativa en la investigación de registros, que es una de varias investigaciones que enfrenta Trump desde su tiempo en el cargo y en negocios privados. La CNN informó de que Trump no estaba en la propiedad en el momento del allanamiento y que el FBI había ejecutado una orden de registro para entrar en las instalaciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. se negó a comentar sobre la búsqueda, que Trump en un comunicado calificó de redada y dijo que involucró a un "gran grupo de agentes del FBI". La sede del FBI en Washington y su oficina de campo en Miami declinaron hacer comentarios. Eric Trump, uno de los hijos adultos del expresidente, le dijo a Fox News que la búsqueda se refería a cajas de documentos que Trump trajo consigo de la Casa Blanca, y que su padre ha estado cooperando con los Archivos Nacionales en el asunto durante meses. Una fuente familiarizada con el asunto también confirmó a Reuters que la redada parecía estar relacionada con la eliminación de registros clasificados de la Casa Blanca por parte de Trump. Trump dijo que la propiedad "está actualmente sitiada, allanada y ocupada". No dijo por qué se produjo el allanamiento. "Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada", dijo Trump, y agregó: "¡Incluso irrumpieron en mi caja fuerte!" Trump no estaba en ese momento ya que estaba en Nueva York el lunes, informó Fox News Digital, publicando una foto de Trump que, según un reportero de Fox, lo mostraba saliendo de la Torre Trump. Trump, quien hizo de su club en Palm Beach su hogar desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2021, generalmente ha pasado los veranos en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, porque Mar-a-Lago generalmente cierra durante el verano. Una ley federal llamada Ley de registros presidenciales de EE

UU. requiere la conservación de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales de un presidente. Cualquier registro de una residencia privada tendría que ser aprobado por un juez, después de que la agencia policial investigadora demostrara causa probable de que el registro estaba justificado. Es casi seguro que también sería aprobado por el director del FBI, Christopher Wray, designado por Trump, y su jefe, el fiscal general Merrick Garland, quien fue designado por el sucesor y rival político de Trump, el presidente Joe Biden. Los partidarios demócratas de Biden han criticado a Garland por ser demasiado cauteloso al investigar a Trump por sus intentos de anular su derrota electoral de 2020 ante Biden. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden no recibió un aviso previo de la búsqueda y remitió las consultas al Departamento de Justicia. "No se equivoquen, el fiscal general tuvo que autorizar esto

Este es el mayor problema que se puede tener, y... cada persona en la cadena habría tenido que firmar esto", dijo Phillip Halpern, exfiscal federal especializado en casos de corrupción pública, y agregó que Wray y una serie de fiscales también estarían involucrados. Los partidarios de Trump han acusado a los demócratas de armar a la burocracia federal para atacar a Trump, incluso cuando Biden intentó distanciarse del Departamento de Justicia.Registros faltantes En febrero, el archivista David Ferriero les dijo a los legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. que la Administración Nacional de Archivos y Registros había estado en comunicación con Trump durante todo 2021 sobre la devolución de 15 cajas de registros. Finalmente los devolvió en enero de 2022. En ese momento, los Archivos Nacionales todavía estaban realizando un inventario, pero notaron que algunas de las cajas contenían elementos "marcados como información clasificada de seguridad nacional". Trump confirmó previamente que había accedido a devolver ciertos registros a los Archivos, calificándolo de "un proceso ordinario y de rutina". También afirmó que los Archivos "no encontraron nada"..La investigación contra Donald Trump El Departamento de Justicia puso en marcha una investigación en fase inicial sobre el traslado de los registros de Trump a la finca de Florida, según comunicó en abril una fuente al tanto del asunto. La investigación se produce después de que la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos notificó en febrero al Congreso que recuperó unas 15 cajas de documentos de la Casa Blanca en el hogar de Trump en Florida, algunas de las cuales contenían material clasificado. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció la ampliación de una investigación sobre las acciones del ex presidente y pidió a los Archivos que entregaran información adicional. Trump confirmó con anterioridad que había accedido a devolver ciertos registros a los Archivos, calificándolo como "un proceso ordinario y rutinario." Lara Trump, la nuera del expresidente, dijo que solo eliminó los recuerdos que estaba legalmente autorizado a tomar. "Mire, mi suegro, como cualquiera que haya estado cerca de él sabe, le encanta guardar cosas como recortes de periódicos, recortes de revistas, fotografías, documentos que tenía toda la autoridad para tomar de la Casa Blanca", dijo Lara Trump a Fox News

Varias docenas de partidarios de Trump se reunieron cerca de Mar-a-Lago, que está a unos pasos del océano, y donde varios hombres montaban guardia junto a un vehículo utilitario deportivo oscuro

Coches de policía estacionados en la calle, con las luces encendidas, mientras los oficiales dirigían el tráfico y mantenían a los espectadores alejados de las puertas. Los partidarios de Trump tocaron sus bocinas y tocaron música desde sus autos mientras algunos ondeaban banderas de Trump o banderas estadounidenses. "Es otra cosa injusta como los engaños inventados de juicio político", dijo Jim Whelan, de 59 años, que trabaja en publicidad

Sostenía un gran cartel que decía: "Fake News is CNN". Los partidarios de Trump aparentemente esperaban su llegada, como anunció un oficial por un megáfono: "Trump no regresará a Mar-a-Lago esta noche. Su viaje ha sido cancelado". Reuters-NA NA