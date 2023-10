Un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos interceptó tres misiles de crucero y varios drones lanzados por el movimiento hutí alineado con Irán desde Yemen potencialmente hacia Israel, informó el Pentágono. Washington está en alerta máxima por la actividad de grupos respaldados por Irán a medida que aumentan las tensiones regionales durante la guerra entre Israel y Hamas. El Pentágono precisó que el destructor USS Carney estaba operando en el norte del Mar Rojo el jueves cuando derribó los proyectiles y no hubo heridos. "No podemos decir con certeza hacia qué apuntaban estos misiles y drones, pero fueron lanzados desde Yemen en dirección norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel", declaró a los periodistas el portavoz del Pentágono, general de brigada Patrick Ryder. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, expresó que no parecía que el buque de guerra fuera el objetivo. Estados Unidos envió una cantidad significativa de poder naval a Medio Oriente la semana pasada, incluidos dos portaaviones, sus barcos de apoyo y unos 2.000 marines. Si bien la Casa Blanca asegura que "no hay planes ni intenciones" para su uso, eso significa que los activos militares los Estados Unidos estarían disponibles para proteger los intereses de seguridad nacional del país si fuera necesario

Estados Unidos también tiene una serie de bases en Medio Oriente con tropas, aviones de combate y buques de guerra. Reuters/NA NA