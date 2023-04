Walt Disney Co demandó el miércoles al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, pidiendo a un tribunal que anule los esfuerzos del estado por ejercer control sobre los parques temáticos de la compañía Walt Disney World en Orlando. La demanda llega después de que la junta que DeSantis nombró para supervisar el desarrollo en y alrededor de Walt Disney World, en el centro de Florida, respaldó una opinión legal que declaró nulo un acuerdo que sentó las bases para miles de millones de dólares en el futuro desarrollo del parque temático. "A la compañía no le queda más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus actores, invitados y socios locales de desarrollo de una campaña implacable para armar el poder gubernamental contra Disney en represalia por expresar un punto de vista político impopular con ciertos funcionarios del Estado", expresó la compañía en su demanda. Un portavoz de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los continuos esfuerzos de DeSantis y sus partidarios por ejercer control sobre Disney comenzaron el año pasado, después de que la empresa criticara una ley estatal que prohibía debatir en las aulas la sexualidad y la identidad de género en las escuelas. Las acciones de Disney apenas variaban en los mercados. El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha calificado las represalias contra la empresa de "antiempresariales" y "antiFlorida". La empresa emplea a unas 75.000 personas en el estado. El año pasado, los republicanos del estado apuntaron a Disney tras enfrentarse públicamente a DeSantis, ampliamente considerado como candidato presidencial para 2024. Los legisladores aprobaron una ley que puso fin a la autonomía virtual de Disney en el desarrollo de 10.000 hectáreas en el centro de Florida, donde se encuentran sus parques temáticos. (Por Dawn Chmielewski y Lisa Richwine) Reuters-NA NA