Diputados oficialistas de Chile presentaron un proyecto para que, por única vez y atento a la demanda de recursos que exige la situación sanitaria y la campaña de vacunación contra la Covid-19, el Estado no solvente las campañas proselitistas previas a las elecciones presidenciales de noviembre, a las que no llegan como los favoritos tras una racha de fuertes derrotas.

La iniciativa de legisladores de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) -las dos fuerzas principales de la coalición de Gobierno de Sebastián Piñera- plantea que esta suspensión del financiamiento estatal se haga por una única vez para que esos recursos, ya fijados en el Presupuesto para las campañas, se redestinen a la crisis sanitaria.

"No solo es la estrechez económica sino la tremenda necesidad de las familias por más recursos, ayudas. Y además, la prueba que nos han dado las últimas elecciones de que ya el financiamiento o el dinero en las campañas políticas no es decisivo, no es preponderante porque existen las redes sociales, existen medios alternativos”, explicó el diputado de la UDI Jorge Alessandri.

Su par de bancada Cristián Labbé señaló que junto a los diputados Alessandri y Gonzalo Fuenzalida (RN) buscan “poner la prioridad en las personas y no en los políticos”, y evaluó que “no es justo que haya chilenos de primera y de segunda categoría, porque cuando un emprendedor inicia su negocio lo hace con recursos propios y corriendo riesgos, así que los que entramos en política debemos tener las mismas reglas del juego".

MIRÁ TAMBIÉN Ecuador buscará tratados de libre comercio con diez potencias, entre ellas EEUU y Rusia

"El Estado ha hecho un esfuerzo para llegar con ayuda económica en la pandemia y no tiene sentido pagarle a los candidatos cuando hay gente a la que aún no le llega ayuda o esta es insuficiente. Lo que debemos hacer es claro: invertir en acciones sociales lo que iba a ser destinado a políticos o partidos", remarcó Labbé, según el sitio de Emol.

Finalmente, Fuenzalida juzgó que “las prioridades son las personas, las familias, las pymes, quienes quedaron sin trabajo por esta pandemia”, y por eso el gasto por parte del Estado hacia partidos políticos “debe suprimirse mientras haya estado de excepción constitucional”.

Para el diputado de RN, "por esta vez las campañas políticas deberían pasar a una segunda atención porque son miles de millones de pesos que el Estado gasta en periodo de campañas parlamentarias y presidenciales”.

Los artículos 13 y 14 de la Ley Electoral establecen el financiamiento público de las campañas de los candidatos a presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.

MIRÁ TAMBIÉN Paraguay quiere discutir reapertura de fronteras con Argentina después de las PASO

Este año, uno de los elementos que el propio Gobierno reconoció que explicó sus derrotas electorales fue la negativa a aprobar retiros adelantados de los fondos de pensiones privados para que las familias hagan frente a la difícil situación económica. Además, la oposición criticó fuertemente a Piñera por no aprobar más ayudas económicas para los chilenos durante la pandemia.

Chile tendrá comicios el 21 de noviembre y si se necesitara un balotaje para definir al jefe de Estado, será el 19 de diciembre. (Télam)