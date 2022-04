La Cámara de Diputados de Paraguay fracasó hoy en su intento de votar un proyecto que promueve el subsidio para combustibles por falta de quórum, por las diferencias internas entre los dos sectores en los que está dividido el oficialismo.

Hace semanas, el Gobierno promulgó una normativa que subsidia los combustibles de la estatal Petropar, pero el sector privado exigió igualdad de competencia y por eso se discute ahora una nueva iniciativa que derogará la anterior e incluirá un crédito de 100 millones de dólares para subsidiar a todas las marcas.

Se busca crear un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, después de semanas de protestas de camioneros, taxistas y empresas de colectivos por el precio de las naftas.

Pero el proyecto –que tiene ya la aprobación del Senado- no pudo ser tratado porque solo se presentaron 39 de los 41 diputados que se necesitan para el quórum.

MIRÁ TAMBIÉN Áñez se declaró presa política ante un tribunal y afirmó que no hubo golpe de Estado en Bolivia

Los diarios asunceños atribuyeron la ausencia de legisladores a la disputa entre Colorado Añetete y Honor Colorado, los dos sectores en que se divide el oficialismo, referenciados en el presidente Mario Abdo Benítez y el exmandatario Horacio Cartes, respectivamente.

La sesión estaba convocada para las 7 y se levantó 7.35, lo que dio paso a algunas quejas –varias como mínimo curiosas- de los diputados que sí estuvieron en el recinto.

El presidente de la cámara de Diputados, Carlos María López, atribuyó la ausencia de sus pares a un plan del cartismo para recuperar la presidencia del cuerpo, que hace semanas Honor Colorado perdió.

“Con ellos (cartistas) uno siempre tiene que estar esperando esas cosas. Son personas que no respetan las decisiones y ellos piensan que pueden siempre, pero no es así. En Paraguay tiene que haber alternancia para que podamos vivir en una sociedad democrática”, expresó López a radio Monumental 1080 AM.

MIRÁ TAMBIÉN La ONU alerta que Ucrania vive una de las crisis humanitarias mas graves de la historia

Según López, el cartismo condicionaría su apoyo a la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles a cambio de recuperar la presidencia de Diputados.

El mismo López puso una de las notas de color en el recinto, al quejarse por haberse tenido que levantar “muy temprano” para la sesión.

"Salí a las 4 de Piribebuy. Es un mal menor esto que vino del Senado (el proyecto de subsidio) pero esto de desconvocar y dejar sin quórum… No pueden estar jugando tanto con la expectativa de la gente", lamentó el diputado. "Bueno, vengo a cumplir mi trabajo; para eso me pagan”, amplió.

El oficialista Pedro Alliana, en tanto, se quejó de que podría haber estado "haciendo campaña" en vez de asistir a unas deliberaciones frustradas, reportó la agencia Europa Press.

Alliana es precandidato a vicepresidente por el cartismo, detrás del exministro Santiago Peña.

Y el diputado del Movimiento Cruzada Nacional Jorge Brítez –declarado antivacunas- advirtió que gana poco dinero en el cargo: "En política no se vive del salario. Por los gastos, por las gestiones, poder aguantar y administrar… Por eso digo que el sueldo no es suficiente", señaló, y dejó en claro que quiere “ganar más”.

Los legisladores paraguayos ganan entre 32 y 35 millones de guaraníes (entre 4600 y 5000 dólares). (Télam)