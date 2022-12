La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó hoy una declaración que exhorta a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia a presentar la renuncia al cargo, una semana después de que el mismo cuerpo salvó a uno de ellos de un proceso de juicio político.

"La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de declaración 'Que insta al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes a presentar su renuncia al cargo'. A propuesta del diputado Bachi Nuñez se incluyó también a la ministra Carolina Llanes", publicó la prensa oficial de la Cámara en la red social Twitter.

A mediados de noviembre, el abogado Amílcar Fretes, hijo del juez Antonio Fretes, reconoció en medios locales que firmó un contrato en el que se comprometía a dilatar la extradición del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico.

Fretes hijo admitió que recibió un pago de 60.000 dólares que terminó devolviendo a la parte contratante, consigna el portal de noticias local NPY.

Según ese medio, Amílcar afirmó que en un momento Sharif Hijazi, familiar de Mohamad, le pidió hablar con su padre Antonio Fretes para pedirle que no autorice la extradición.

"Sharif personalmente me pide hablar con mi padre, para no extraditarlo (a Kassem Mohamad Hijazi). Me apretaron para hablar con mi padre, pero no accedí", afirmó Amílcar a la radio local Monumental.

Indicó que por ese pedido decidió renunciar al contrato y que desde ese momento no ha tenido contacto con la familia Hijazi.

Ayer, el propio pleno de la Corte Suprema de Justicia había aprobado el pedido de renuncia del ministro Antonio Fretes en una sesión extraordinaria.

En principio, la propuesta que discutió Diputados hoy era solo para exhortar la renuncia de Fretes, pero, tras un planteamiento de modificación por parte del colorado Basilio Núñez, líder de bancada de Honor Colorado –referenciada en Horacio Cartes-, se incluyó también a Llanes.

Es porque también dos hijos de Llanes ejercen como abogados litigantes en sonados procesos por corrupción y lavado de dinero, reportaron los sitios de Última Hora y ABC Color.

Varios parlamentarios lamentaron en la sesión que no hubiera prosperado el juicio político, pero señalaron que con esta aprobación al menos se hacía un llamado de atención a todos los representantes de la máxima instancia judicial.

(Télam)